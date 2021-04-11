Примера. Осасуна шокирует Вильярреал, а Валенсия и Гранада показывают характер

После трех подряд 0:0 "Осасуна" доказала, что все-таки умеет забивать. И этим поставила палки в колеса "Вильярреалу".

"Подводников" в чемпионате тянет вниз усталость после Лиги Европы. В этот раз Унаи Эмери пришлось посадить на лавку даже своего лидера Жерара Морено, и это привело к безыдейному первому тайму. Единственное, что запомнилось - отмененный из-за нарушения гол Алькасера.

А вот с выходом на поле Морено пошло повеселее. Жерар и сам мог забивать, и на Алькасера пасовал отлично, но тот не забил. "Осасуна" мощно ответила шикарным ударом с лету от Монкайолы - у Асенхо просто не было шансов.

Морено и на сей раз выручил "Вильярреал" - Давид Гарсия срезал в свои ворота его очередной пас на Алькасера, сравняв счет. Но этот был вечер "Осасуны", и вскоре Будимир забил решающий гол, выиграв верх после углового.

Это поражение отодвинуло "Вильярреал" на 7-е место в таблице с 46 очками в активе. "Осасуна" же несколько оторвалась от зоны риска - теперь она 14-я с 34 баллами.

30-й тур Примеры. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"

"Вильярреал" - "Осасуна" - 1:2

Голы: Давид Гарсия, 70 (автогол) - Монкайола, 64, Будимир, 74

"Вильярреал": Асенхо - Гаспар, Альбиоль (Тригейрос, 78), Фунес Мори - Пенья (Жерар Морено, 46), Мой Гомес, Фойт, Дани Парехо, Хауме Коста (Педраса, 46) - Алькасер (Ниньо, 78), Пино (Чуквезе, 58)

"Осасуна": Эррера - Начо Видаль, Аридане, Давид Гарсия, Крус (Ману Санчес, 61) - Барха (Роберто Торрес, 76), Монкайола, Брашанац, Рубен Гарсия (Ойер, 76) - Будимир (Кальери, 76), Хави Мартинес (Торро, 59)

Дела "Вильярреала" могли быть еще хуже, если бы "Сосьедад" не упустил перевес на "Месталье". Но он это сделал.

Матч получился очень нервным, но смотрибельным. "Валенсия" со старта попыталась доминировать, но силенок не хватило, и к перерыву на табло горели 0:2. Гевара четко пробил из-за пределов штрафной, а Исак воспользовался ошибкой Паулисты и в падении отправил мяч в дальний угол.

Даже в начале второй половины "Сосьедад" еще вел игру, создавал шансы. А потом басков словно переклинило. Они бросили играть, позволив все тому же Паулисте все исправить. Бразильский защитник сперва заработал пенальти для Васса, а затем сам головой замкнул навес с левого фланга, вырвав для своих ничью.

Удаление Макси Гомеса, слишком активно размахивавшего локтями, на результат уже не повлияло. "Сосьедад" теперь 5-й с 47 очками; "Валенсия" расположилась 13-й с 34 баллами.

30-й тур Примеры. Валенсия. "Месталья"

"Валенсия" - "Реал Сосьедад" - 2:2

Голы: Васс, 60 (с пенальти), Габриэл Паулиста, 73 - Гевара, 33, Исак, 45

"Валенсия": Доменек - Коррея, Диахаби, Габриэл Паулиста, Гайя - Васс (Олива, 90+5), Солер, Рачич (Гамейро, 63), Черышев (Муса, 63) - Гомес, Гедеш (Тони Лато, 86)

"Реал Сосьедад": Ремиро - Горосабель, Элустондо, Ле Норман, Монреаль - Порту (Янузай, 66), Урко Гонсалес (Саньян, 46), Гевара, Оярсабаль (Баутиста, 89) - Иско, Карлос Фернандес (Роберто Лопес, 79)

Предупреждения: Черышев, 42, Габриэл Паулиста, 47, Муса, 68, Васс, 77, Гомес, 78 - Урко Гонсалес, 7, Порту, 45, Карлос Фернандес, 58, Монреаль, 66

Удаление: Гомес, 80

Очень интересный матч с обоюдными шансами на победу. Выиграла в итоге та команда, которая лучше провела концовку встречи.

У "Гранады" весь матч выделялся активный Мачис, но ему не хватало точного удара после неизменно удачного дриблинга. "Вальядолид" больше уповал на передачи в штрафную, где здорово боролся за мяч Кодро. В одном из таких эпизодов босниец был сбит в штрафной Вальехо, и Орельяна с точки легко развел вратаря и мяч по разным углам.

В середине второй половины у Кодро был шанс убивать интригу, но его удар в касание из центра штрафной пришелся в перекладину. Тот эпизод по итогу лишил "Вальядолид" шансов на очки.

После замен "Гранада" так мощно прибавила, что буквально каждая ее атака заканчивалась опасным моментом. В одном эпизоде судья отменил взятие ворот из-за справедливого офсайда, а вот остальные два гола не засчитывать права не имел. За неделю до своего 39-летия отличился Хорхе Молина, замкнув прострел с фланга; победный же мяч могучим ударом с линии штрафной вколотил Кини.

В таблице "Гранада" после волевой победы поднялась на 8-е место с 39 очками. У "Вальядолида" 27 очков и нервная 17-я строчка.

30-й тур Примеры. Вальядолид. "Хосе Соррилья"

"Вальядолид" - "Гранада" - 1:2

Голы: Орельяна, 41 (с пенальти) - Молина, 78, Кини, 86

"Вальядолид": Масип - Янко (Вайсманн, 84), Бруно, Хавьер Санчес (Рубио, 46), Оласа - Тони Вилья (Эрвиас, 65), Меса, Алькарас, Орельяна - Гвардиола (Маркос де Соуза, 72), Кодро (Начо, 84)

"Гранада": Руи Силва - Фулькье, Херман Санчес, Вальехо, Кини - Этеки (Эррера, 46), Гоналон (Суарес, 65) - Пуэртас, Феде Вико (Монторо, 55), Мачис - Молина (Виктор Диас, 85)

Предупреждения: Янко, 62, Алькарас, 62, Масип, 64, Бруно, 69 - Вальехо, 34, Суарес, 67