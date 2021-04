Примера. Бетис - Атлетико 1:1. Последняя допустимая осечка

"Атлетико" не выиграл 3-й раз в 4 последних матчах. Несмотря на первое место в таблице, воспринимать команду Диего Симеоне как фаворита чемпионской гонки больше не получается.

Сегодняшний матч состоял из двух разных таймов. До перерыва "Матрасникам" удавалось контролировать игру. Они забили в самом начале - Жоау Феликс придумал интересный пас, Корреа поборолся и Карраско занес мяч в пустые ворота.

Вскоре "Атлетико" мог отгружать и второй, но Сауль с убойной позиции пробил головой в руки Браво. "Бетис" наказал за эту расточительность просто эталонно - Хоакин разогнал атаку, которую ударом в касание точно в угол завершил Тельо.

4:36 - Yannick Carrasco’s ???????? goal is the earliest @atletienglish have scored this season in all competitions. Reaction. pic.twitter.com/dW1fDp6zf4

Хоакин вообще был силен - принимал верные решения, обыгрывал, не терял мяч. Так сразу и не скажешь, что летом ему стукнет 40 лет.

А вот большинство игроков "Атлетико" нервничали и после перерыва вообще стушевались. Если бы не блестящая игра Хосе Хименеса в отборе, матч мог закончиться по-всякому. Именно уругвайский защитник заблокировал удар Руибаля почти в упор во втором тайме. Также дважды "Матрасников" спас Облак, отбивший выстрелы Эмерсона и Лайнеса. Лишь в добавленное время лидер чемпионата взялся за голову и создал два хороших шанса, но и их не реализовал.

Еще одна плохая новость для мадридцев - травма Жоау Феликса. Он так и не разбегался после удара по ногам. Учитывая, что и Луис Суарес пребывает в лазарете, это большой удар по команде Симеоне.

17 - After earning 24 points out of 24 in LaLiga between December 2020 and January 2021 (W8), Atlético de Madrid have only taken 17 of the last 33 available (W4 D5 L2). Everest. pic.twitter.com/mj7IIp0pjK