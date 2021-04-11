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Примера. Бетис - Атлетико 1:1. Последняя допустимая осечка

Испания
(3 голосов)

"Матрасники" возвращаются на первое место

Примера. Бетис - Атлетико 1:1. Последняя допустимая осечка

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Атлетико" не выиграл 3-й раз в 4 последних матчах. Несмотря на первое место в таблице, воспринимать команду Диего Симеоне как фаворита чемпионской гонки больше не получается.

Сегодняшний матч состоял из двух разных таймов. До перерыва "Матрасникам" удавалось контролировать игру. Они забили в самом начале - Жоау Феликс придумал интересный пас, Корреа поборолся и Карраско занес мяч в пустые ворота.

Вскоре "Атлетико" мог отгружать и второй, но Сауль с убойной позиции пробил головой в руки Браво. "Бетис" наказал за эту расточительность просто эталонно - Хоакин разогнал атаку, которую ударом в касание точно в угол завершил Тельо.

Хоакин вообще был силен - принимал верные решения, обыгрывал, не терял мяч. Так сразу и не скажешь, что летом ему стукнет 40 лет.

А вот большинство игроков "Атлетико" нервничали и после перерыва вообще стушевались. Если бы не блестящая игра Хосе Хименеса в отборе, матч мог закончиться по-всякому. Именно уругвайский защитник заблокировал удар Руибаля почти в упор во втором тайме. Также дважды "Матрасников" спас Облак, отбивший выстрелы Эмерсона и Лайнеса. Лишь в добавленное время лидер чемпионата взялся за голову и создал два хороших шанса, но и их не реализовал.

Еще одна плохая новость для мадридцев - травма Жоау Феликса. Он так и не разбегался после удара по ногам. Учитывая, что и Луис Суарес пребывает в лазарете, это большой удар по команде Симеоне.

Сегодня ничьей еще хватило "Атлетико", чтобы вернуться на первое место в таблице. Но это последняя допустимая осечка. Все остальные при безошибочной игре конкурентов будут означать шаг вниз по турнирке. Сейчас у "Матрасников" 67 баллов, у "Реала" - 66, у "Барсы" - 65, и вся борьба за титул впереди. Ну а что касается "Бетиса", то он 6-й с 47 очками.

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"Бетис" - "Атлетико" - 1:1

Голы: Тельо, 20 - Карраско, 5

"Бетис": Браво - Эмерсон, Манди, Бартра, Морено - Гвидо Родригес (Карвалью, 90), Каналес - Руибаль (Лайнес, 75), Хоакин (Хуанми, 63), Тельо - Фекир

"Атлетико": Облак - Савич, Хименес, Эрмосо (Ренан Лоди, 63) - Эррера (Витоло, 64) - Триппьер (Врсалько, 78), Сауль, Коке, Карраско - Корреа, Жоау Феликс (Торрейра, 48)

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В статье: Атлетико (Мадрид) Бетис (Севилья)
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Комментарии (5)
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Alex_ForzaMilan (Київ)
12.04.2021 в 01:27
А Реал ще чого доброго дубль зробить))).
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Alex_ForzaMilan (Київ)
12.04.2021 в 01:26
Ох і лузери))
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Барселиниус (землянин)
12.04.2021 в 00:45
Теперь, если Реал выигрывает все оставшиеся 8 игр, с помощью судей разумеется, то он чемпион. Вспоминаем окончание прошлого сезона господа. С таким замечательным президентом, как у Реала, нет ничего невозможного.
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hardcorepwnz (Украина)
12.04.2021 в 00:31
Ай хорошо, молодцы.
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Барселиниус (землянин)
11.04.2021 в 23:56
Ну всё, Реал чемпион. Реалу уже не упустят...
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