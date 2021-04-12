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Экс-глава отдела скаутинга Барсы: За 2 недели до перехода в Реал Винисиус говорил, что он фанат каталонцев

Испания
(1 голосов)

Видимо, фанатизм коррелируется контрактом

Экс-глава отдела скаутинга Барсы: За 2 недели до перехода в Реал Винисиус говорил, что он фанат каталонцев

Фото: TF-Images

Новина українською

Экс-глава скаутского отдела "Барселоны" в Южной Америке Андре Кюри рассказал, что вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор мог переехать в Каталонию. Цитирует функционера Sport.es.

"Мы вышли на Винисиуса на три с половиной года раньше мадридцев. Агенты игрока, у которых была договоренность с "Барселоной", предали нас. Вели футболиста мы, а не "Реал", мы были основными клиентами. Причем, человеческие отношения тоже были в порядке, мы были в гостях на свадьбах друг друга, на свадьбах наших детей".

"Однако в решающий момент – нож в спину. За 2 недели до перехода в "Реал" Винисиус говорил, что он фанат "Барселоны", что Неймар его кумир, а Месси лучше Криштиану".

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В статье: Барселона Реал (Мадрид) Винисиус Джуниор Винисиус Жуниор
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Источник:
Sport.es

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Комментарии (11)
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Vantala (Kharkiv)
12.04.2021 в 14:45
Бабло побеждает зло, так было и будет.
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0
0
football_soccer (Украина)
12.04.2021 в 14:40
Бразильцы любят деньги. Где больше дадут, за тех бразилец и будет " с самого детства" болеть
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+2
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
12.04.2021 в 14:45
Мораэсом доказано?)))
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0
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
12.04.2021 в 14:05
Ага. А за пару лет до перехода в Барселону Неймар был фанатом Мадрида и даже имел предварительный контракт на руках.
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+1
0
pyvovarchyk (Львів)
12.04.2021 в 13:59
він перейшов в Реал в 16 років. формально він з дитинства за Реал
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+1
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
12.04.2021 в 14:25
Але з 13-ти він був за Барсу))).
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0
0
avatar
Spokoyno (Киев)
12.04.2021 в 13:57
Таки вони сучасні "зірки"... В більшості мажори і в них одні кумири бабки... А клуби навіть у п'ятірку приоритетів не входять! Один такий грав за Барселону... перебіг за більшими грошами та тепер смикається хоче отримати "І мапу, і скарб!", а в житті зазвичай такого не буває!
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0
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
12.04.2021 в 14:13
Мессі?...
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0
0
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Spokoyno (Киев)
12.04.2021 в 14:22
НІТ Junior
0
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
12.04.2021 в 14:24
А... Ну Неймар просто хоче воз'єднання знову із Мессі. Йому все одно де, хоч в Катарі)))
0
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
12.04.2021 в 13:41
2 недели хватило Пересу сделать из него фаната Реала
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+1
0


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