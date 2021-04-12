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Экс-глава отдела скаутинга Барсы: За 2 недели до перехода в Реал Винисиус говорил, что он фанат каталонцев
Видимо, фанатизм коррелируется контрактом
Фото: TF-Images
Экс-глава скаутского отдела "Барселоны" в Южной Америке Андре Кюри рассказал, что вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор мог переехать в Каталонию. Цитирует функционера Sport.es.
"Мы вышли на Винисиуса на три с половиной года раньше мадридцев. Агенты игрока, у которых была договоренность с "Барселоной", предали нас. Вели футболиста мы, а не "Реал", мы были основными клиентами. Причем, человеческие отношения тоже были в порядке, мы были в гостях на свадьбах друг друга, на свадьбах наших детей".
"Однако в решающий момент – нож в спину. За 2 недели до перехода в "Реал" Винисиус говорил, что он фанат "Барселоны", что Неймар его кумир, а Месси лучше Криштиану".
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