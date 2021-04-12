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AS: Барселона опережает Реал в таблице Ла Лиги, которая составлена без вмешательства системы VAR

Испания
(1 голосов)

Перес все купил?

AS: Барселона опережает Реал в таблице Ла Лиги, которая составлена без вмешательства системы VAR

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Мадридское издание AS продемонстрировало футбольной общественности, как бы выглядела таблица чемпионата Испании, если бы решения арбитров в текущем сезоне не были бы изменены после вмешательства системы VAR.

Напомним, в реальном зачетном рейтинге лидирует "Атлетико", который набрал 67 очков в 30 матчах. На втором месте расположился "Реал" (66 очков после 30 туров), на третьем месте – "Барселона" (65 баллов в 30 матчах). Без вмешательства VAR "Атлетико" сохранил бы лидерство с тем же количество пунктов, а вот "Барселона" со своими цифрами обошла бы "меренг" (64 балла в 30 матчах).

AS: Барселона опережает Реал в таблице Ла Лиги, которая составлена без вмешательства системы VAR - изображение 1

"Королевский клуб" не досчитался бы двух очков в матче с "Бетисом", в котором команда Зидана одержала победу со счетом 3:2 благодаря пенальти под занавес встречи (за попадание мяча в руку Марку Бартре в штрафной площади). Арбитр назначил 11-метровый после того, как прибегнул к помощи видео ассистента.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Примера Барселона Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Ла Лига VAR
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Источник:
AS

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Комментарии (5)
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Algrab (Костопiль)
12.04.2021 в 16:45
Ужос!!!!Терміново монреальського оленя в студію!!!! Він нас всіх просвітить про всемогутню руку Переса!!!
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0
0
Dr. House (Поділля)
12.04.2021 в 15:54
То есть, благодаря ВАР Реал дополучил всего навсего два очка за незначенный несправедливо пенальти в его пользу))). А как же Перес всё ВАР купил?))). Интересно, почему ВАР молчал во время первой игры ФКБ во главе с Лапортой с Вальядолидом?))). Там и удаление левое и гол после фола))). А, ну да, Лапорту спонсирует Роурес, близкий друг Тебаса... Но в Эль-Классико эта близость не сошлась))). Наверное Роурес не познакомился так близко ещё с арбитрами как Перес)))
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+2
-1
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hardcorepwnz (Украина)
12.04.2021 в 15:45
Так вот почему после введения VAR Барселона ни разу не стала чемпионом Почему на 10 лет раньше не ввели?
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+2
-1
Dr. House (Поділля)
12.04.2021 в 15:56
Ну, да , Овребо с Айтекином тогда были бы нищие)))
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+3
0
Algrab (Костопiль)
12.04.2021 в 16:46
0
0


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