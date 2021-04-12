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AS: Барселона опережает Реал в таблице Ла Лиги, которая составлена без вмешательства системы VAR
Перес все купил?
Getty Images / Global Images Ukraine
Мадридское издание AS продемонстрировало футбольной общественности, как бы выглядела таблица чемпионата Испании, если бы решения арбитров в текущем сезоне не были бы изменены после вмешательства системы VAR.
Напомним, в реальном зачетном рейтинге лидирует "Атлетико", который набрал 67 очков в 30 матчах. На втором месте расположился "Реал" (66 очков после 30 туров), на третьем месте – "Барселона" (65 баллов в 30 матчах). Без вмешательства VAR "Атлетико" сохранил бы лидерство с тем же количество пунктов, а вот "Барселона" со своими цифрами обошла бы "меренг" (64 балла в 30 матчах).
"Королевский клуб" не досчитался бы двух очков в матче с "Бетисом", в котором команда Зидана одержала победу со счетом 3:2 благодаря пенальти под занавес встречи (за попадание мяча в руку Марку Бартре в штрафной площади). Арбитр назначил 11-метровый после того, как прибегнул к помощи видео ассистента.
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