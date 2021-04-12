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Игроку Валенсии грозит 4-матчевая дисквалификация за мат в адрес арбитра

Испания
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Вспомнил его мать

Игроку Валенсии грозит 4-матчевая дисквалификация за мат в адрес арбитра

Новина українською

Уругвайский нападающий испанской "Валенсии" Макси Гомес может пропустить как минимум 4 поединка после удаления в матче Примеры с "Реал Сосьедад" (2:2). Арбитр включил в протокол информацию, что причиной удаления 24-летнего форварда стало "пренебрежительное обращение ко мне: "Пи..да вашей матери" ("La concha de tu madre").

В среду решение по этому вопросу должен вынести комитет Ла Лиги. Санкции за такие действия влекут за собой дисквалификацию "от 4 до 12 игр" и "штраф в размере от 601 до 3 005,06 евро".

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Наказание для Макси Гомеса может быть и легче, если комитет решит, что его вина не является серьезной, и согласится санкционировать другую статью, которая предусматривает от 1 до 3 игр дисквалификации и штраф на сумму до 601 евро, сообщает AS.

В этом сезоне уругваец сыграл 25 поединков за "Валенсию" (все в Примере), забил 5 голов и отдал 4 голевые передачи. Его трансферная стоимость - 25 млн евро.

Впереди у "Валенсии" выездные поединки с "Реал Бетис", "Осасуной", а потом дома - с "Алавесом" и "Барселоной".

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В статье: Валенсия Макси Гомес
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