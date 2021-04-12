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Звезда Атлетико пропустит по крайней мере один поединок Ла Лиги

Испания
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Второй раз беспокоит лодыжка

Звезда Атлетико пропустит по крайней мере один поединок Ла Лиги

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Португальский атакующий полузащитник мадридского Атлетико Жоау Феликс не сыграет с "Эйбаром" в воскресенье (17:15). Задача медицинского штаба клуба заключается в том, чтобы он восстановился хотя бы до поединка против "Уэски" (22 апреля, 20:00).

Жоау Феликс получил травму еще в поединке за сборную Португалии и пропустил игру с "Севильей" (1:2). На прошлой неделе он тренировался, чтобы выйти на игру с "Реал Бетис" (1:1). Но в этом матче его постигла неудача - рецидив травмы. Фелиш должен был быть заменен после первого тайма, но пытался продолжать игру. Только когда боль стала невыносимой, Жоау пришлось покинуть поле, добавляет AS.

Проблем в команде Диего Симеоне становится больше, хотя на следующий поединок с "Эйбаром" вернутся Маркос Льоренте и Жоффрей Кондогбия. Из-за проблем в атаке, отсутствие Луиса Суареса, первый игрок является особенно важным.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Жоау Феликс
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