Примера. Сельта - Севилья 3:4. Незабываемое шоу без намека на оборону

Во многом из-за таких матчей мы и любим футбол. Да, есть тактика. Да, оборона должна пресекать атаки и помнить про компактность. Но эта теория отходит на второй план, когда начинается шоу.

Сегодняшний матч был именно таков. Команды со старта ошибались в защите столько, что на перечисление всех ляпов понадобится битый час. Зато как они атаковали! Любо-дорого было смотреть. Уже к перерыву счет был 3:2.

Жюль Кунде забил первым, выиграв второй этаж после углового, но уже через 12 минут французский защитник, ценник которого уже перевалил за 50 млн евро, привез на свои ворота пенальти, проиграв позицию Аспасу. Сам Яго приговор и исполнил, а через три минуты он забил снова, уже с игры - "Севилья" большим числом пошла на штрафной и попала в плен.

Такой резкий поворот лишь разгорячил команды. "Севилья" еще прибавила в активности, и если Навас свой момент упустил, то Фернандо издали с рикошетом вогнал мяч в сетку.

Впрочем, "Сельта" еще раз удивила соперника перед перерывом. Снова постарался Аспас, блестяще пропустив мяч на Браиса Мендеса, который элегантно переиграл Буну в ближнем бою. Не гол, а песня! Впрочем, как и весь первый тайм.

После перерыва "Сельта" атаковала не менее остро, но пропал кураж. А вот ошибки в защите остались на месте, и это сыграло роковую роль. Когда Ракитич сравнивал счет, в радиусе полутора метров вокруг Ивана не было ни одного соперника. Ну а потом еще и Айду подвел, подарив мяч бывшему лидеру "Аталанты" Папу Гомесу - тот такое не прощает.

