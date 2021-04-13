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Безальтернативно: Флорентино Перес переизбран президентом мадридского Реала
Легко, когда ты единственный кандидат на должность
Getty Images / Global Images Ukraine
Испанский функционер Флорентино Перес был автоматически переизбран на должность президента мадридского "Реала". Он был единственным кандидатом, который подал заявку на участие в выборах на данный пост, голосование не проводилось.
Таким образом, Перес будет руководить "меренгами" с 2021-го по 2025 год. Флорентино – единственный функционер, который гарантировал поступление в клуб суммы свыше 100 миллионов евро (124 миллиона, 15% бюджета).
Напомним, Перес возглавляет "Реал" последние 12 лет, ранее он также руководил клубом – с 2000-го по 2006 год. 1 июня 2009-го Флорентино также стал президентом без выборов, так как все кандидаты сняли свои кандидатуры.
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