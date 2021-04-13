Шаг к потере лидерства. Бетис - Атлетико 1:1. Видео голов и обзор матча

"Атлетико" не смог выиграть третий матч из последних пяти. Команда Диего Симеоне здорово начала поединок на "Бенито Вильямарин", забив практически в первой же атаке, но затем пошло сложнее. "Бетис" быстро оправился, красиво сравнял счет и держал в напряжении защиту гостей вплоть до финального свистка.

"Матрасники" пока еще сохраняют первое место в таблице, но теперь "Реал" отстает от них только на один балл, а "Барселона" - на два. Концовка сезона в Примере будет огненной.

"Бетис" - "Атлетико" - 1:1

Голы: Тельо, 20 - Карраско, 5