Без мыслей о защите. Сельта - Севилья 3:4. Видео голов и обзор матча

Понятно, что Эль Класико в десятки раз статуснее, но с точки зрения эффектности и красоты, матч в Виго легко даст ему фору. Семь голов, полтора десятка моментов, нервы, напряжение, куча фолов и карточек - это было что-то с чем-то.

Более классная "Севилья" проиграла первый тайм, но все-таки сумела взять свое во втором благодаря голам ветеранов - Ракитича и Гомеса. "Сельта" же осталась без очков, но с огромным респектом от всех нейтральных болельщиков за искрометный футбол.

"Сельта" - "Севилья" - 3:4

Голы: Аспас, 20 (с пенальти), 23, Браис Мендес, 43 - Кунде, 7, Фернандо, 35, Ракитич, 60, Гомес, 76