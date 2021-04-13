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Без мыслей о защите. Сельта - Севилья 3:4. Видео голов и обзор матча
Самый яркий матч тура в Испании
Фото: sevillafc.es/ автор неизвестен
Понятно, что Эль Класико в десятки раз статуснее, но с точки зрения эффектности и красоты, матч в Виго легко даст ему фору. Семь голов, полтора десятка моментов, нервы, напряжение, куча фолов и карточек - это было что-то с чем-то.
Более классная "Севилья" проиграла первый тайм, но все-таки сумела взять свое во втором благодаря голам ветеранов - Ракитича и Гомеса. "Сельта" же осталась без очков, но с огромным респектом от всех нейтральных болельщиков за искрометный футбол.
"Сельта" - "Севилья" - 3:4
Голы: Аспас, 20 (с пенальти), 23, Браис Мендес, 43 - Кунде, 7, Фернандо, 35, Ракитич, 60, Гомес, 76
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