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Два топ-клуба интересуются Лукасом Васкесом

Испания
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Футболист может сменить клубную прописку

Два топ-клуба интересуются Лукасом Васкесом

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"Реал" не может договориться о новом контракте с нападающим команды Лукасом Васкесом, пишет AS.

Срок контракта 29-летнего испанца истекает этим летом, и пока что он не пришел к соглашению с мадридцами. В списке претендентов на Лукаса Васкеса числятся "ПСЖ" и "Бавария".

"Реал" не меняет свое предложение: трехлетний контракт с зарплатой чуть более 3 млн евро в год — это на 10% меньше, чем предыдущее соглашение.

В сезоне-2020/21 Васкес провел 34 матча за "Реал", на его счету 2 гола и 8 результативных передач.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Реал (Мадрид) Лукас Васкес ПСЖ
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