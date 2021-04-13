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Два топ-клуба интересуются Лукасом Васкесом
Футболист может сменить клубную прописку
"Реал" не может договориться о новом контракте с нападающим команды Лукасом Васкесом, пишет AS.
Срок контракта 29-летнего испанца истекает этим летом, и пока что он не пришел к соглашению с мадридцами. В списке претендентов на Лукаса Васкеса числятся "ПСЖ" и "Бавария".
"Реал" не меняет свое предложение: трехлетний контракт с зарплатой чуть более 3 млн евро в год — это на 10% меньше, чем предыдущее соглашение.
В сезоне-2020/21 Васкес провел 34 матча за "Реал", на его счету 2 гола и 8 результативных передач.
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