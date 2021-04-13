Два топ-клуба интересуются Лукасом Васкесом

"Реал" не может договориться о новом контракте с нападающим команды Лукасом Васкесом, пишет AS.

Срок контракта 29-летнего испанца истекает этим летом, и пока что он не пришел к соглашению с мадридцами. В списке претендентов на Лукаса Васкеса числятся "ПСЖ" и "Бавария".

"Реал" не меняет свое предложение: трехлетний контракт с зарплатой чуть более 3 млн евро в год — это на 10% меньше, чем предыдущее соглашение.

В сезоне-2020/21 Васкес провел 34 матча за "Реал", на его счету 2 гола и 8 результативных передач.