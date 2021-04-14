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Модрич: Дела с продлением контракта идут хорошо, но я не могу рассказать больше

Испания
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Скорее всего, хорватский футболист останется в команде

Модрич: Дела с продлением контракта идут хорошо, но я не могу рассказать больше

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Хавбек "Реала" Лука Модрич рассказал ситуации с продлением контракта, который истекает летом.

"Дела с продлением идут хорошо, но я не могу рассказать больше. Я счастлив в "Реале" и надеюсь быть здесь в следующем сезоне, но я не могу сказать больше об этом.

Кроос? Мы играем вместе много лет, с ним я чувствую себя очень комфортно. Мне нравится играть с ним, мы очень хорошо понимаем друг друга. Посмотрим, как долго мы будем продолжать наслаждаться игрой друг с другом", – сказал Модрич в интервью Marca.

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В статье: Лука Модрич Реал (Мадрид)
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