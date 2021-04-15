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Атлетико зовет свою легенду, чтобы реформировать клубную академию

Испания
(1 голосов)

Только что завершил карьеру

Атлетико зовет свою легенду, чтобы реформировать клубную академию

AS

Новина українською

Испанский клуб "рохибланко" из Мадрида начал глубокую реструктуризацию в управлении академией. "Атлетико" таким образом намерен разобраться с плохими результатами и состоянием некоторых команд.

"Атлетико" избавится от трех заместителей директора клубной академии Эмилио Гутьерреса. Также будут уволены наставники некоторых команд.

Зато одной из новых персон будет 37-летний Габи (Габриель Фернандес Арена). Он выступал в главной команде "Атлетико" с перерывами в 2002-2018 годах, а в прошлом году закончил карьеру. Его считают идеальным кандидатом при условии, что он получит всю полноту власти.

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"Атлетико", как отмечает AS, всегда славился эффективной молодежью. Притом что команда гораздо меньшую академию, чем другой клуб из Мадрида - "Реал".

Сейчас все иначе, академия не попадает в европейские топы, а в составе молодежной сборной Испании нет ни одного футболиста мадридского "Атлетико".

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В статье: Атлетико (Мадрид) Габи
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