Атлетико зовет свою легенду, чтобы реформировать клубную академию

Испанский клуб "рохибланко" из Мадрида начал глубокую реструктуризацию в управлении академией. "Атлетико" таким образом намерен разобраться с плохими результатами и состоянием некоторых команд.

"Атлетико" избавится от трех заместителей директора клубной академии Эмилио Гутьерреса. Также будут уволены наставники некоторых команд.

Зато одной из новых персон будет 37-летний Габи (Габриель Фернандес Арена). Он выступал в главной команде "Атлетико" с перерывами в 2002-2018 годах, а в прошлом году закончил карьеру. Его считают идеальным кандидатом при условии, что он получит всю полноту власти.

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"Атлетико", как отмечает AS, всегда славился эффективной молодежью. Притом что команда гораздо меньшую академию, чем другой клуб из Мадрида - "Реал".

Сейчас все иначе, академия не попадает в европейские топы, а в составе молодежной сборной Испании нет ни одного футболиста мадридского "Атлетико".