Жерар Пике удивительным образом избежал наказания за слова о Реале и арбитрах

Центральный защитник "Барселоны" Жерар Пике избежал наказания за свои комментарии относительно судейства в Испании.

В феврале каталонский футболист сказал, в частности, такие слова: "Недавно бывший арбитр заявил, что 85% судей поддерживают "Реал". Как они не будут свистеть в его пользу?".

Королевская испанская футбольная федерация после этих слов возбудила дисциплинарное производство в отношении Пике. Но сегодня стало известно, что дело закрыто и футболиста не накажут, информирует Marca.

Ранее сообщалось, что Пике за слова о судьях и "Реал" могут дисквалифицировать на срок от 4 до 12 матчей или наказать штрафом от 601 до 3005 евро.