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Жерар Пике удивительным образом избежал наказания за слова о Реале и арбитрах
Договорились...
Скріншот із Youtube DjMariiO
Центральный защитник "Барселоны" Жерар Пике избежал наказания за свои комментарии относительно судейства в Испании.
В феврале каталонский футболист сказал, в частности, такие слова: "Недавно бывший арбитр заявил, что 85% судей поддерживают "Реал". Как они не будут свистеть в его пользу?".
Королевская испанская футбольная федерация после этих слов возбудила дисциплинарное производство в отношении Пике. Но сегодня стало известно, что дело закрыто и футболиста не накажут, информирует Marca.
Ранее сообщалось, что Пике за слова о судьях и "Реал" могут дисквалифицировать на срок от 4 до 12 матчей или наказать штрафом от 601 до 3005 евро.
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