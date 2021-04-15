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Жерар Пике удивительным образом избежал наказания за слова о Реале и арбитрах

Испания
(1 голосов)

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Жерар Пике удивительным образом избежал наказания за слова о Реале и арбитрах

Скріншот із Youtube DjMariiO

Новина українською

Центральный защитник "Барселоны" Жерар Пике избежал наказания за свои комментарии относительно судейства в Испании.

В феврале каталонский футболист сказал, в частности, такие слова: "Недавно бывший арбитр заявил, что 85% судей поддерживают "Реал". Как они не будут свистеть в его пользу?".

Королевская испанская футбольная федерация после этих слов возбудила дисциплинарное производство в отношении Пике. Но сегодня стало известно, что дело закрыто и футболиста не накажут, информирует Marca.

Ранее сообщалось, что Пике за слова о судьях и "Реал" могут дисквалифицировать на срок от 4 до 12 матчей или наказать штрафом от 601 до 3005 евро.

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В статье: арбитры Барселона Реал (Мадрид) Жерар Пике
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Комментарии (2)
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MES QUE UN CLUB
15.04.2021 в 22:45
Не наказали, значит прав. Пике зря говорить не будет. Одно удивило. У этой комиссии совесть проснулась, или это нормально и они этого даже не пытаются скрыть?
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0
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Динамiт (Василькiв)
15.04.2021 в 22:59
А чому за Барселону топлять всі геї світу ? Що там у неї (що я не знаю) щоб всі як один ЛГБТ вболівали за неї ?
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0
0


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