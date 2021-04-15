  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Будущая домашняя форма Барселоны будет трехцветной
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Будущая домашняя форма Барселоны будет трехцветной

Испания
(1 голосов)

Судьба титульного спонсора еще неизвестна

Будущая домашняя форма Барселоны будет трехцветной

AS

Новина українською

В сети появился концепт формы, которую Nike готовит для испанской "Барселоны" на сезон-2022/23.

Пока известно, что домашний комплект будет выполнен в трех цветах - на футболке будут вертикальные полосы двух оттенков синего и красного цветов. Презентация формы запланирована на лето 2022 года.

Скорее всего, домашний комплект формы связан с той, в которой "Барселона" выступала в конце 1990-х и в начале 2000-х годов, отмечает Footy Headlines.

Пока неизвестно, кто будет титульным спонсором каталонского клуба в сезоне-2022/23, поскольку контракт Барсы с японской компанией Rakuten заканчивается летом 2022 года.

Читайте такжеМадридское обновление: Реал и Атлетико представили новые экипировки на сезон-2020/21
Будущая домашняя форма Барселоны будет трехцветной - изображение 1
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона форма Rakuten
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Cannabis Sativa (Луцк)
16.04.2021 в 00:46
З точки зору дизайну — навіть нема чого казати. Не потрібно бути великим естетом, щоб зауважити, що останніми роками кожна нова форма Барси була ледь не витвором мистецтва. А ці три тонких вертикальних стрічки — що-небудь, аби в очах рябіло. З точки зору кольорів бренду — є в Барси синьо-гранатові клубні кольори, є червоно-жовті кольори Каталонії, є на емблемі і червоний хрест на білому фоні... А чорний колір в новій формі до чого? Реквієм по минулих заслугах? Чи що він символізує?
Ответить
0
-5
download1 (huyersk)
16.04.2021 в 00:19
щось нове, норм
Ответить
+5
-1
avatar
Динамiт (Василькiв)
15.04.2021 в 23:35
Вже б виступали в рідних кольорах ! Кольорах прапора ЛГБТ !
Ответить
+1
-7


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...