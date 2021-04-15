Будущая домашняя форма Барселоны будет трехцветной

В сети появился концепт формы, которую Nike готовит для испанской "Барселоны" на сезон-2022/23.

Пока известно, что домашний комплект будет выполнен в трех цветах - на футболке будут вертикальные полосы двух оттенков синего и красного цветов. Презентация формы запланирована на лето 2022 года.

Скорее всего, домашний комплект формы связан с той, в которой "Барселона" выступала в конце 1990-х и в начале 2000-х годов, отмечает Footy Headlines.

Пока неизвестно, кто будет титульным спонсором каталонского клуба в сезоне-2022/23, поскольку контракт Барсы с японской компанией Rakuten заканчивается летом 2022 года.