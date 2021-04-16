Бензема в ближайшее время может продлить контракт с Реалом

"Реал" и форвард Карим Бензема близки к продлению контракта, сообщает Marca.

По данным источника, 33-летний футболист может продлить соглашение, рассчитанное до лета 2022 года, до 2023 года. Ожидается, что новый контракт будет подписан до конца текущего сезона.

В этом сезоне Бензема в 26 матчах Ла Лиги забил 19 голов.