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Барселона хочет вернуть своего воспитанника из Бундеслиги
Но может быть уже поздно
AS
Испанский полузащитник Данни Ольмо может покинуть немецкий "РБ Лейпциг".
Своим воспитанником уже не первый сезон интересуется "Барселона". Между сторонами были активные контакты еще при прежнем президенте каталонцев Жосепе Бартомеу. А с избранием Жоана Лапорты интерес к Ольмо появился снова, замечает Diario Sport.
"Барселона" хочет усилить состав, идеальным вариантом в клубе видят возвращение некоторых воспитанников.
При этом на 22-летнего испанца есть спрос и среди других крупных европейских клубов.
В этом сезоне Ольмо провел 28 игр в Бундеслиге, отдал 8 голевых передач.
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