Атлетик - Барселона. Анонс и прогноз финала Кубка короля на 17.04.2021

Кубок короля. Финал

17 апреля. Севилья. "Олимпийский стадион"

"Атлетик" 22:30 "Барселона"

Арбитр: Хуан Мартинес Мунуэра

Трансляция: MEGOGO

Ровно три месяца назад "Атлетик" сенсационно оставил "Барселону" без Суперкубка Испании, одолев каталонцев в дополнительное время 3:2. Теперь команды встречаются еще раз, и на басков опять никто не ставит. Тем опаснее ситуация для "Барсы".

Вообще каталонцы выиграли больше всех Кубков короля в своей истории - аж 30. На втором месте как раз "Атлетик" с 23 трофеями. Не самая приятная статистика для, собственно, испанцев. Баскские и каталонские фанаты в былое время на финалах Кубка короля освистывали гимн Испании. Сегодня их в Севилье не будет из-за карантина, но привкус "сепаратистского дерби" все равно остается.

"Атлетик"

Для команды Марселино это второй финал Кубка короля за две недели. Беспрецедентная концентрация финалов стала возможной из-за множественных переносов финала-2020. В итоге его сыграли 3 апреля, и в том матче "Атлетик" минимально уступил "Реал Сосьедаду" - 0:1.

Что в решающей игре против "Сосьедада", что в последних пяти турах чемпионата качество игры "Атлетика" было удручающим. Команда довольно неплохо чувствует себя в обороне и не пропускает больше гола за 90 минут в течение трех последних недель. С другой стороны, на этом же отрезке "Атлетик" забил лишь 2 гола в 5 встречах. Отсюда и серия из шести матчей без побед.

Очевидно, что и с "Барселоной" баски ничего менять не станут, даже наоборот - по максимуму укрепят свой автобус. Силы на то, чтобы сдерживать натиск и выбегать в контратаки, у них точно будут. Неделю назад против "Алавеса" (1:1) Марселино выставил второй состав, отведя лидерам по 20-30 минут. Ставка "Атлетика" на Кубок осознанна и логична: других шансов прорваться в еврокубки у команды попросту не осталось.

"Барселона"

Поражение от "Реала" (1:2) неделю назад остудило горячие головы, которые рассказывали, что "Барселона" вернулась. Рональд Куман добился кое-какого прогресса в организации игры, за счет чего каталонцы выдали серию из 19 матчей без поражений в Примере. Но стоит "Барсе" выйти на действительно топового соперника, как конструкция рушится.

Так было с "ПСЖ"; так было и с "Реалом". "Атлетик", очевидно, не гранд, но и ему в январе удалось сломить волю "Барселоны" за счет цепкости, провокаций и стандартов. Понятное дело, что каждый раз так не сыграешь. Сам же "Атлетик" это и доказал в марте, когда проиграл "Кулес" в чемпионате 1:2 при поразительно бестолковой игре. Но то был рядовой матч, а не финал.

Козыри "Барселоны" всем известны - фирменные размашистые атаки, индивидуальное мастерство игроков, Лионель Месси. Аргентинец, правда, завалил последние топ-матчи, но если он внезапно создаст шедевр, разве хоть кто-то на этой планете удивится? В конце концов, для "Барсы" и Лео этот матч - шанс закончить сезон хотя бы с одним трофеем. Из ЛЧ команда уже вылетела; в Примере идет третьей. Когда, если не сейчас?

