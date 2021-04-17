Роналд Куман: Мы провели 19 игр без поражений, о каких еще перспективах я должен говорить?

Главный тренер "Барселоны" Роналд Куман возмутился тем, что продолжается обсуждение его увольнения по окончании нынешнего сезона:

"Немного странно, что мне нужно отвечать на такие вопросы, потому что мы провели 19 матчей без поражений. Мы проиграли одну игру, и мне нужно говорить о своих перспективах здесь? Может быть, мне придется с этим смириться. У меня есть еще один год по контракту. Я знаю, что это большое давление, и могу справиться с этим, но иногда это немного странно.

Мне не требуется демонстрация поддержки со стороны президента каждый раз, когда пресса что-то говорит. Он показал мне свою уверенность во мне. Я знаю, где нахожусь. Несмотря на финансовые проблемы, в "Барсе" нужно выигрывать", — сказал Куман.