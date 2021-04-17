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Роналд Куман: Мы провели 19 игр без поражений, о каких еще перспективах я должен говорить?

Испания
(1 голосов)

Тренер "Барселоны" не понимает разговоров о его отставке

Роналд Куман: Мы провели 19 игр без поражений, о каких еще перспективах я должен говорить?

AS

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Роналд Куман возмутился тем, что продолжается обсуждение его увольнения по окончании нынешнего сезона:

"Немного странно, что мне нужно отвечать на такие вопросы, потому что мы провели 19 матчей без поражений. Мы проиграли одну игру, и мне нужно говорить о своих перспективах здесь? Может быть, мне придется с этим смириться. У меня есть еще один год по контракту. Я знаю, что это большое давление, и могу справиться с этим, но иногда это немного странно.

Мне не требуется демонстрация поддержки со стороны президента каждый раз, когда пресса что-то говорит. Он показал мне свою уверенность во мне. Я знаю, где нахожусь. Несмотря на финансовые проблемы, в "Барсе" нужно выигрывать", — сказал Куман.

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В статье: Рональд Куман Барселона Испания
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Источник:
AS

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Комментарии (7)
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prockop4uck (Киев)
17.04.2021 в 16:07
Хороший тренер и результаты интересные, чтит традиции клуба в ЛЧ. Не понимаю почему разбухтелись здесь.
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0
0
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MES QUE UN CLUB
17.04.2021 в 15:46
О победах над сильными клубами, а не только над Осасунами.
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0
-1
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Барселиниус (настоящий)
17.04.2021 в 15:53
Кумань меряет по своему уровню. Уровню посредственного захолустного тренеришки-физручишки. И тогда да, тогда это конечно успех и он вправе возмущаться.
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0
-1
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Барселиниус (настоящий)
17.04.2021 в 15:43
Морда наглая, оборзевшаая блъ.. тьфу.. Перестройщик куев.. шлюха Бартомеу.. Хоть бы уже помалкивал, скотина рыжая. Суарес ему не нужен был.. удод блъ. Вон из Барсы!
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0
-1
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Барселиниус (настоящий)
17.04.2021 в 15:37
Так ты же все важные матчи ПРОСРАЛ, шлемазл ты хитровые@анный. Вон из Барсы!
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0
-1
78zezabo (Дрогобич)
17.04.2021 в 15:06
І програли всі важливі( гнати його в шию.
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+1
0
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Барселиниус (настоящий)
17.04.2021 в 15:39
Правильно товарищ, гнать его надо, и не только в шею, но и в его толстый зад.
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0
0


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