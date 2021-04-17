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Роналд Куман: Мы провели 19 игр без поражений, о каких еще перспективах я должен говорить?
Тренер "Барселоны" не понимает разговоров о его отставке
AS
Главный тренер "Барселоны" Роналд Куман возмутился тем, что продолжается обсуждение его увольнения по окончании нынешнего сезона:
"Немного странно, что мне нужно отвечать на такие вопросы, потому что мы провели 19 матчей без поражений. Мы проиграли одну игру, и мне нужно говорить о своих перспективах здесь? Может быть, мне придется с этим смириться. У меня есть еще один год по контракту. Я знаю, что это большое давление, и могу справиться с этим, но иногда это немного странно.
Мне не требуется демонстрация поддержки со стороны президента каждый раз, когда пресса что-то говорит. Он показал мне свою уверенность во мне. Я знаю, где нахожусь. Несмотря на финансовые проблемы, в "Барсе" нужно выигрывать", — сказал Куман.
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