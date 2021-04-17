Футболисты Реала откажутся от бонусов в случае выиграша Ла Лиги или Лиги Чемпионов

Игроки "Реала" решили помочь клубу, испытывающему финансовые проблемы в период коронавируса.

Футболисты откажутся от бонусов, если выиграют чемпионат Испании или Лигу Чемпионов в этом сезоне. Если мадридцам удастся выиграть оба турнира, то игроки откажутся от одного из двух бонусов. Это позволит столичному клубу сэкономить около 30 млн Евро.

Команда уже пошла на такую меру в прошлом сезоне, когда стала чемпионом Испании.

Сейчас "Реал" занимает второе место в таблице Ла Лиги и на одно очко отстает от лидера чемпионата – "Атлетико" Диего Симеоне.