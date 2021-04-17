Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Футболисты Реала откажутся от бонусов в случае выиграша Ла Лиги или Лиги Чемпионов
Подопечные Зидана понимают, в какой ситуации сейчас клуб
Фото: realmadrid.com/ автор: Antonio Villalba
Игроки "Реала" решили помочь клубу, испытывающему финансовые проблемы в период коронавируса.
Футболисты откажутся от бонусов, если выиграют чемпионат Испании или Лигу Чемпионов в этом сезоне. Если мадридцам удастся выиграть оба турнира, то игроки откажутся от одного из двух бонусов. Это позволит столичному клубу сэкономить около 30 млн Евро.
Команда уже пошла на такую меру в прошлом сезоне, когда стала чемпионом Испании.
Сейчас "Реал" занимает второе место в таблице Ла Лиги и на одно очко отстает от лидера чемпионата – "Атлетико" Диего Симеоне.
Популярное сейчас
- Свитолина на тайбрейке принесла Украине победу над Японией в Кубке Билли Джин Кинг. Как это было
- Тайсон объявлен игроком Интернасьоналя, Щербак перешел в аматоры. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Тайсон покинул Шахтер, Львов победил, Верес добыл десятую победу кряду. Главные новости за 16 апреля
- Стали известны даты проведения матчей 1/2 финала Лиги чемпионов
- Влада Седан болела за Александра Зинченка в Лиге чемпионов с двумя верными фанатами. ФОТО
- Девушка дня. Эффектная жена бразильца, который подарил Роме победу над Аяксом. ФОТО