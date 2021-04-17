Зидан: Мне повезло возглавить Реал - правда. Но я вроде не ужасный тренер, хоть и не лучший

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился мыслями насчет своей работы на посту наставника "сливочных".

"Я рад за Флорентино Переса, что он и дальше будет президентом. Никто не знает, что будет дальше. Можно заключить контракт на 4-5 лет и быть уволенным завтра. Я не заглядываю в будущее, не говорю о нем, даже когда рассуждают, что Зидана нужно убрать.