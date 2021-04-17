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Зидан: Мне повезло возглавить Реал - правда. Но я вроде не ужасный тренер, хоть и не лучший

Испания
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Наставник королевского клуба прокомментировал свою работу

Зидан: Мне повезло возглавить Реал - правда. Но я вроде не ужасный тренер, хоть и не лучший

Фото: Real Madrid C.F

Новина українською

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился мыслями насчет своей работы на посту наставника "сливочных".

"Я рад за Флорентино Переса, что он и дальше будет президентом. Никто не знает, что будет дальше. Можно заключить контракт на 4-5 лет и быть уволенным завтра. Я не заглядываю в будущее, не говорю о нем, даже когда рассуждают, что Зидана нужно убрать.

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Повезло ли мне тренировать "Реал"? Это правда, что мне очень повезло быть тренером "Реала", но я вроде не ужасный тренер, хоть и не лучший. Главное – вкладывать страсть в свое дело. Игроки важнее всего. Разговоров ходит много, я бы хотел говорить о футболе, а не об этих вещах", – рассказал француз.

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В статье: Зинедин Зидан Реал (Мадрид)
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Источник:
Marca

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