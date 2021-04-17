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Барселона хочет получить 50 млн. Евро за Дембеле

Испания
(1 голосов)

Команда дорого оценивает игрока

Барселона хочет получить 50 млн. Евро за Дембеле

Новина українською

"Ювентус" хочет купить полузащитника "Барселоны" Усмана Дембеле. Испанский клуб оценивает француза в 50 млн. Евро, хотя его контракт истекает через 14 месяцев.

Для "старой синьоры" это слишком большая сумма, поэтому есть два варианта развития событий:

Первый – итальянцы включают в сделку игрока, речь идет про хавбека Адриена Рабьо. Хорошие отношения между двумя клубами могут поспособствовать развитию такого сценария.

Второй вариант – "Ювентус" продает дорогого футболиста из состава, что позволит выручить средства для покупки Дембеле.

Согласно данным Transfermarkt, в текущем сезоне Усман Дембеле принял учасие в 24 играх Ла Лиги, забил 5 голов и отдал 2 ассисты.

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В статье: Барселона Ювентус (Италия) Усман Дембеле
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Источник:
Calciomercato

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