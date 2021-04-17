Барселона хочет получить 50 млн. Евро за Дембеле

"Ювентус" хочет купить полузащитника "Барселоны" Усмана Дембеле. Испанский клуб оценивает француза в 50 млн. Евро, хотя его контракт истекает через 14 месяцев.

Для "старой синьоры" это слишком большая сумма, поэтому есть два варианта развития событий:

Первый – итальянцы включают в сделку игрока, речь идет про хавбека Адриена Рабьо. Хорошие отношения между двумя клубами могут поспособствовать развитию такого сценария.

Второй вариант – "Ювентус" продает дорогого футболиста из состава, что позволит выручить средства для покупки Дембеле.

Согласно данным Transfermarkt, в текущем сезоне Усман Дембеле принял учасие в 24 играх Ла Лиги, забил 5 голов и отдал 2 ассисты.