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Барселона хочет получить 50 млн. Евро за Дембеле
Команда дорого оценивает игрока
"Ювентус" хочет купить полузащитника "Барселоны" Усмана Дембеле. Испанский клуб оценивает француза в 50 млн. Евро, хотя его контракт истекает через 14 месяцев.
Для "старой синьоры" это слишком большая сумма, поэтому есть два варианта развития событий:
Первый – итальянцы включают в сделку игрока, речь идет про хавбека Адриена Рабьо. Хорошие отношения между двумя клубами могут поспособствовать развитию такого сценария.
Второй вариант – "Ювентус" продает дорогого футболиста из состава, что позволит выручить средства для покупки Дембеле.
Согласно данным Transfermarkt, в текущем сезоне Усман Дембеле принял учасие в 24 играх Ла Лиги, забил 5 голов и отдал 2 ассисты.
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