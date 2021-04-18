Барселона в шикарном стиле выигрыла Кубок короля-2021

Ну вот, наконец, мы увидели ту "Барселону", которая влюбила в себя миллионы поклонников по всему миру за последние 10-15 лет. Могут же, если сильно захотят!

Глобально говоря, "Атлетика" сегодня на поле просто не было. Это стало ясно уже на старте, когда Френки де Йонг попал в штангу метров с десяти после паса Месси. В момент удара вокруг голландца не было ни единого соперника - баски просто ждали, чем все закончится.

А оно закончилось разгромом. Поначалу, правда, "Барсе" долго не везло с голами. Унаи Симон на воротах вытворял что-то невероятное. Как он отражал удары в упор от Гризманна, Бускетса и де Йонга - это просто с ума сойти! В хоккее говорят, что вратарь - это полкоманды. Так вот, сегодня на протяжении часа Симон был для "Атлетика" вообще всем.

Контригра у басков не просматривалась даже под микроскопом. Муниаин был так плох, что его поменяли в перерыве; Рауль Гарсия так и не получил ни единого достойного навеса; скорость Иньяки Уильямса тоже не пригодилась - он банально был отрезан от своих.

А в безвылазной обороне против "Барселоны" выстоять практически невозможно. В середине второго тайма баски устали, и это стало началом их конца.

"Кулес" забили четырежды за 12 минут. Сперва Гризманн замкнул прострел с фланга от де Йонга; потом уже сам Френки головой поразил ворота с навеса Альбы; напоследок к делу подключился Лео, забивший два абсолютно типичных для себя гола. Унаи Симон пытался спасти и здесь, но его лимит чудес на вечер уже был исчерпан.

Рональд Куман очень ярко выиграл первый трофей у руля "Барсы". Посмотрим, будет ли продолжение в чемпионате - шансы на это есть, и неплохие. Касательно "Атлетика", то его можно лишь пожалеть. Две недели назад команда Марселино проиграла финал-2020 "Сосьедаду", и вот теперь такое унижение. Победив "Барсу" в Суперкубке, баски разбудили зверя, и сегодня состоялась расплата.

Севилья. "Олимпийский стадион"

"Атлетик" - "Барселона" - 0:4

Голы: Гризманн, 60, де Йонг, 63, Месси, 69, 72

"Атлетик": Симон - де Маркос, Йерай (Нуньес, 67), Иньиго Мартинес, Баленсиага - Беренгер (Весга, 54), Дани Гарсия, Унаи Лопес (Бершише, 67), Муниаин (Лекуэ, 46) - Уильямс (Вильялибре, 67), Рауль Гарсия

"Барселона": тер Штеген - Мингеса (Дембеле, 88), Пике (Араухо, 82), Ленгле - Дест (Серхи Роберто, 74), де Йонг, Бускетс, Педри (Мориба, 82), Альба - Месси, Гризманн (Брейтуэйт, 88)

Предупреждения: Дани Гарсия, 39, Бершише, 90