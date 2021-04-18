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Барселона в шикарном стиле выигрыла Кубок короля-2021

Испания
(1 голосов)

В финале уничтожили Атлетик

Барселона в шикарном стиле выигрыла Кубок короля-2021

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Ну вот, наконец, мы увидели ту "Барселону", которая влюбила в себя миллионы поклонников по всему миру за последние 10-15 лет. Могут же, если сильно захотят!

Глобально говоря, "Атлетика" сегодня на поле просто не было. Это стало ясно уже на старте, когда Френки де Йонг попал в штангу метров с десяти после паса Месси. В момент удара вокруг голландца не было ни единого соперника - баски просто ждали, чем все закончится.

А оно закончилось разгромом. Поначалу, правда, "Барсе" долго не везло с голами. Унаи Симон на воротах вытворял что-то невероятное. Как он отражал удары в упор от Гризманна, Бускетса и де Йонга - это просто с ума сойти! В хоккее говорят, что вратарь - это полкоманды. Так вот, сегодня на протяжении часа Симон был для "Атлетика" вообще всем.

Контригра у басков не просматривалась даже под микроскопом. Муниаин был так плох, что его поменяли в перерыве; Рауль Гарсия так и не получил ни единого достойного навеса; скорость Иньяки Уильямса тоже не пригодилась - он банально был отрезан от своих.

А в безвылазной обороне против "Барселоны" выстоять практически невозможно. В середине второго тайма баски устали, и это стало началом их конца.

"Кулес" забили четырежды за 12 минут. Сперва Гризманн замкнул прострел с фланга от де Йонга; потом уже сам Френки головой поразил ворота с навеса Альбы; напоследок к делу подключился Лео, забивший два абсолютно типичных для себя гола. Унаи Симон пытался спасти и здесь, но его лимит чудес на вечер уже был исчерпан.

Рональд Куман очень ярко выиграл первый трофей у руля "Барсы". Посмотрим, будет ли продолжение в чемпионате - шансы на это есть, и неплохие. Касательно "Атлетика", то его можно лишь пожалеть. Две недели назад команда Марселино проиграла финал-2020 "Сосьедаду", и вот теперь такое унижение. Победив "Барсу" в Суперкубке, баски разбудили зверя, и сегодня состоялась расплата.

Севилья. "Олимпийский стадион"

"Атлетик" - "Барселона" - 0:4

Голы: Гризманн, 60, де Йонг, 63, Месси, 69, 72

"Атлетик": Симон - де Маркос, Йерай (Нуньес, 67), Иньиго Мартинес, Баленсиага - Беренгер (Весга, 54), Дани Гарсия, Унаи Лопес (Бершише, 67), Муниаин (Лекуэ, 46) - Уильямс (Вильялибре, 67), Рауль Гарсия

"Барселона": тер Штеген - Мингеса (Дембеле, 88), Пике (Араухо, 82), Ленгле - Дест (Серхи Роберто, 74), де Йонг, Бускетс, Педри (Мориба, 82), Альба - Месси, Гризманн (Брейтуэйт, 88)

Предупреждения: Дани Гарсия, 39, Бершише, 90

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В статье: Атлетик (Бильбао) Барселона Кубок Испании
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Комментарии (16)
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Michael-K (Івано-Франківськ)
18.04.2021 в 00:43
Довго вскривали каталонці баський автобус, а коли відкрили то відразу протяг появився і прорвало... Команда старась, видно було, гадаю ця перемога надихне їх на таку ж шикарну кінцівку чемпіонату і надасть віри у власні сили!!!
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Барселиниус (настоящий)
18.04.2021 в 00:45
Та не было у басков никакого автобуса. Так.. пазик и всё.
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Барселиниус (настоящий)
18.04.2021 в 00:42
Ну шо.. Кумань таки остаётся в Барсе. С чем вас, дорогие товарищи, и поздравляю. Нас ждут в Европе новые ливеры, баварии и псж...
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0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
18.04.2021 в 00:51
Ну не факт, команду чекають великі зміни, нові гравці прийдуть, велика розпродажа буде... Так що подивимось, що з того вийде. Я теж не в захваті від Кумана, але якщо виграє ще й Ла Лігу, то варто йому дати можливість проводити перебудову!
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Барселиниус (настоящий)
18.04.2021 в 00:37
Атлетик сегодня был вяленький, ни то, ни сё, размазня короче. И ни автобуса и не атаки... Потому Барса так и разгулялась. Сегодня был совсем другой Атлетик, чем тогда в Суперкубке.
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MES QUE UN CLUB
18.04.2021 в 00:43
Все бывают вяленькими и это не наши проблемы. Пусть Атлетик в своём дерьме сами разбираются, а мы порадуемся А если бы не промадридасы в Эль Класико, то и в турнирной таблице получше дела были бы.
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0
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Барселиниус (настоящий)
18.04.2021 в 00:53
Не надо было сопли в 1 тайме жевать в ЭК. А судьи то такэ.. это неизбежное зло, на них всегда надо делать поправку.
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Spokoyno (Киев)
18.04.2021 в 00:46
"Ай, бґосьте!" Як ні як віртуоз у супроводі "обіграв" приличний оркестр Тепер будемо сподіватися, що у когось гра пропала, а хтось має додаткові два важки матчі, то і не останній може бути титул. Утім дивлячись на суддівство навіть цього матчу, а арбітр давав Атлетико грати жорстко, а Барселоні НІ виглядає, що чемпіонство "корпус СС" навіть у випадку провальної гри столичних клубів - золото залишать у Мадриді
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0
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royalstas (Вінниця)
18.04.2021 в 00:37
Цікаво цікаво згадайте як ви превю до цього матчу писали що ті хто поставить на барсу той її глор і поставили +1.5 фору на Атлетик)
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0
0
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
18.04.2021 в 00:33
Барса которая хочет играть в футбол! Года два не видел подобного , не просто отбыть номер по контракту а именно в удовольствие играть в футбол !!! Всех болельщиков Барсы с победой!! Красиво играли! П.С. ложка дёгтя - до первого гола , все полумоменты и мелкие фолы судейка свистел не в пользу Барселоны, шо за???
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+1
0
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Барселиниус (настоящий)
18.04.2021 в 00:33
Вы бы так ПСЖ или Реалу забивали, а не полудохлому середняку Ла Лиги.
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+1
0
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Spokoyno (Киев)
18.04.2021 в 00:30
Свято а продовжується! Черговий титул завойований! Там трохи перший тайм змарнували, проте у другому задавили! Всіх адекватних вболівальників з перемогою! Вболівальникам Атлетико співчуття... ДітЛОХАМ щось добре а побажання у власному лайні не втопитися
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+2
-1
Dr. House (Поділля)
18.04.2021 в 00:27
Что и требовалось доказать. Как я и говорил, Бильбао сейчас мертвый полностью. Жаль, что РМ слил за ненадобностью Кубок. Второе подарят Эль-Классико и ещё в финале было бы классно, чем это слабое подобие финала. У Барсы первый трофей за 2 года. С чем и поздравляем Кумана.
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0
-1
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MES QUE UN CLUB
18.04.2021 в 00:27
Молодцы! Всех барселонцев с победой и трофеем!! Хороший день, за Барсу и ещё раз за Динамо . Присоединяйтесь
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+2
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
18.04.2021 в 00:28
Друже бобер, вітаю!!!)))
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+1
0
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MES QUE UN CLUB
18.04.2021 в 00:40
Спасибо!
+1
0


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