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Реал в соцсети поздравил Барселону с победой в Кубке Испании
Уважение к заклятому врагу
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
Накануне вечером "Барселона"
"Поздравление "Барселоне" и ее болельщикам с заслуженной победой в Кубке Короля 2021", - говорилось в сообщении.
Enhorabuena al @FCBarcelona y a sus aficionados por su merecida Copa del Rey 2021.#RealMadrid— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 17, 2021
"Барселона" значительно превосходит "Реал" в завоеванных трофеях Кубка Испании: 31 победа против 19 у "сливочных". Также добавим, что "блауграна" догнала мадридцев по общему количеству выигранных титулов. Теперь у обеих команд по 92 трофея.
В этом сезоне "Реал" имеет больше шансов снова вырваться на лидирующие позиции в этом мини-рейтинге, ведь подопечные Зидана еще продолжают борьбу в двух турнирах: Лиге Чемпионов и Ла Лиге. "Барселона" же только сконцентрирована на Чемпионате Испании. Сейчас команда Кумана занимает третье место, уступая одно очко вторым "сливочным".
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