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Реал в соцсети поздравил Барселону с победой в Кубке Испании

Испания
(2 голосов)

Уважение к заклятому врагу

Реал в соцсети поздравил Барселону с победой в Кубке Испании

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

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Накануне вечером "Барселона" крупно победила "Атлетик" в финале Кубка Испании. Заклятый соперник в Испании "Реал" решил поздравить "блауграну" с очередным трофеем в своем Твиттере:

"Поздравление "Барселоне" и ее болельщикам с заслуженной победой в Кубке Короля 2021", - говорилось в сообщении.

"Барселона" значительно превосходит "Реал" в завоеванных трофеях Кубка Испании: 31 победа против 19 у "сливочных". Также добавим, что "блауграна" догнала мадридцев по общему количеству выигранных титулов. Теперь у обеих команд по 92 трофея.

В этом сезоне "Реал" имеет больше шансов снова вырваться на лидирующие позиции в этом мини-рейтинге, ведь подопечные Зидана еще продолжают борьбу в двух турнирах: Лиге Чемпионов и Ла Лиге. "Барселона" же только сконцентрирована на Чемпионате Испании. Сейчас команда Кумана занимает третье место, уступая одно очко вторым "сливочным".

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В статье: Барселона Реал (Мадрид)
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