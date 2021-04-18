Реал в соцсети поздравил Барселону с победой в Кубке Испании

Накануне вечером "Барселона" крупно победила "Атлетик" в финале Кубка Испании . Заклятый соперник в Испании "Реал" решил поздравить "блауграну" с очередным трофеем в своем Твиттере:

"Поздравление "Барселоне" и ее болельщикам с заслуженной победой в Кубке Короля 2021", - говорилось в сообщении.

Enhorabuena al @FCBarcelona y a sus aficionados por su merecida Copa del Rey 2021.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 17, 2021

"Барселона" значительно превосходит "Реал" в завоеванных трофеях Кубка Испании: 31 победа против 19 у "сливочных". Также добавим, что "блауграна" догнала мадридцев по общему количеству выигранных титулов. Теперь у обеих команд по 92 трофея.

В этом сезоне "Реал" имеет больше шансов снова вырваться на лидирующие позиции в этом мини-рейтинге, ведь подопечные Зидана еще продолжают борьбу в двух турнирах: Лиге Чемпионов и Ла Лиге. "Барселона" же только сконцентрирована на Чемпионате Испании. Сейчас команда Кумана занимает третье место, уступая одно очко вторым "сливочным".