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Вальверде пропустит ближайший матч Реала из-за коронавирусных ограничений
Дерби без полузащитника
Sky Sports
Хавбек "Реала" Федерико Вальверде пропустит сегодняшний матч против "Хетафе" из-за коронавирусных ограничений. Об этом сообщает официальный сайт "сливочных".
Футболист контактировал с больным на Covid-19, поэтому сейчас он вынужден находиться на изоляции. Несмотря на то, что у самого Вальвереде все недавние тесты были отрицательные, по требованиям уругваец должен ограничить контакт с командой.
Кроме Вальверде наставник "Реала" Зинедин Зидан не сможет рассчитывать на Карвахаля, Рамоса, Варана, Васкес, Мэнди и Азара из-за повреждений, а также на Каземиро и Начо из-за дисквалификации. В общем, с учетом потерь, французский тренер сможет задействовать лишь 12 полевых футболистов.
Мадридское дерби между "Хетафе" и "Реалом" начнется сегодня в 22:00.
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