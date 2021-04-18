Вальверде пропустит ближайший матч Реала из-за коронавирусных ограничений

Хавбек "Реала" Федерико Вальверде пропустит сегодняшний матч против "Хетафе" из-за коронавирусных ограничений. Об этом сообщает официальный сайт "сливочных".

Футболист контактировал с больным на Covid-19, поэтому сейчас он вынужден находиться на изоляции. Несмотря на то, что у самого Вальвереде все недавние тесты были отрицательные, по требованиям уругваец должен ограничить контакт с командой.

Кроме Вальверде наставник "Реала" Зинедин Зидан не сможет рассчитывать на Карвахаля, Рамоса, Варана, Васкес, Мэнди и Азара из-за повреждений, а также на Каземиро и Начо из-за дисквалификации. В общем, с учетом потерь, французский тренер сможет задействовать лишь 12 полевых футболистов.

Мадридское дерби между "Хетафе" и "Реалом" начнется сегодня в 22:00.