Примера. Атлетико растоптал Эйбар, Севилья переиграла Сосьедад

"Осасуна" сделала решительный шаг к сохранению прописки в элите, тогда как "Эльче" проведет еще несколько дней в зоне вылета. Таковы главные итоги противостояния на "Эль Садаре".

Самое интересное, что гости бодро начали матч и много атаковали, в основном пользуясь скоростными данными Хосана. Но выудить из этого ничего не вышло. Игроки "Осасуны" первыми настроили прицел и открыли счет под занавес первой половины - Барха четко в касание замкнул прострел с левого края.

Во втором тайме "Эльче" даже не угрожал воротам Эрреры, так что баски легко довели матч до победы. Еще и второй гол забили в контратаке - к слову, опять через левый фланг.

Благодаря второй кряду победе "Осасуна" де-факто обеспечила себе место в элите - у нее 37 очков и 12-я позиция. Касательно "Эльче", то он остался 18-м с 26 баллами. Тучи над бело-зелеными сгущаются.

33-й тур Примеры. Памплона. "Эль Садар"

"Осасуна" - "Эльче" - 2:0

Голы: Барха, 38, Диего Гонсалес, 68 (автогол)

"Осасуна": Эррера - Видаль (Ронкалья, 75), Аридане, Давид Гарсия, Ману Санчес (Рамальо, 75) - Барха (Торрес, 75), Монкайола (Санхурхо, 85), Торро, Брашанац, Рубен Гарсия - Будимир (Авила, 81)

"Эльче": Гассанига - Паласиос, Кальво, Диего Гонсалес, Мохика - Хосан (Моренте, 65), Марконе (Луисми, 85), Рауль Гути (Нино, 75), Ригони (Пьятти, 65) - Бойе, Пере Милья (Виктор Родригес, 75)

Предупреждения: Видаль, 45, Ману Санчес, 48 - Бойе, 8

"Севилья" еще прямо не участвует в чемпионской гонке, но уже подпирает большую испанскую тройку. В последних матчах "Нервион" играет и побеждает, как настоящий гранд.

На поле "Сосьедада" южанам пришлось непросто - уже на 5-й минуте их воспитанник Карлос Фернандес открыл счет хлестким ударом в касание. "Севилья" в ответ не просто не расклеилась, но и мощно прибавила, забив дважды к 30-й минуте. Фернандо воспользовался неудачным выносом от Ле Нормана, а Эн-Несири был первым на добивании после мощного дальнего выстрела Окампоса.

"Сосьедад" на фоне такой "Севильи" выглядел слабо и безыдейно. У него не было шансов переломить ход матча. Напротив, Эн-Несири обязан был убивать интригу, но попал в каркас.

64 - @SevillaFC_ENG have accrued their joint-best tally of points in a LaLiga season after 31 games (64 pts - W20 D4 L7). Historic. pic.twitter.com/qj6SbJ1W5T