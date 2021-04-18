Примера. Атлетико растоптал Эйбар, Севилья переиграла Сосьедад

"Осасуна" сделала решительный шаг к сохранению прописки в элите, тогда как "Эльче" проведет еще несколько дней в зоне вылета. Таковы главные итоги противостояния на "Эль Садаре".

Самое интересное, что гости бодро начали матч и много атаковали, в основном пользуясь скоростными данными Хосана. Но выудить из этого ничего не вышло. Игроки "Осасуны" первыми настроили прицел и открыли счет под занавес первой половины - Барха четко в касание замкнул прострел с левого края.

Во втором тайме "Эльче" даже не угрожал воротам Эрреры, так что баски легко довели матч до победы. Еще и второй гол забили в контратаке - к слову, опять через левый фланг.

Благодаря второй кряду победе "Осасуна" де-факто обеспечила себе место в элите - у нее 37 очков и 12-я позиция. Касательно "Эльче", то он остался 18-м с 26 баллами. Тучи над бело-зелеными сгущаются.

33-й тур Примеры. Памплона. "Эль Садар"

"Осасуна" - "Эльче" - 2:0

Голы: Барха, 38, Диего Гонсалес, 68 (автогол)

"Осасуна": Эррера - Видаль (Ронкалья, 75), Аридане, Давид Гарсия, Ману Санчес (Рамальо, 75) - Барха (Торрес, 75), Монкайола (Санхурхо, 85), Торро, Брашанац, Рубен Гарсия - Будимир (Авила, 81)

"Эльче": Гассанига - Паласиос, Кальво, Диего Гонсалес, Мохика - Хосан (Моренте, 65), Марконе (Луисми, 85), Рауль Гути (Нино, 75), Ригони (Пьятти, 65) - Бойе, Пере Милья (Виктор Родригес, 75)

Предупреждения: Видаль, 45, Ману Санчес, 48 - Бойе, 8

"Севилья" еще прямо не участвует в чемпионской гонке, но уже подпирает большую испанскую тройку. В последних матчах "Нервион" играет и побеждает, как настоящий гранд.

На поле "Сосьедада" южанам пришлось непросто - уже на 5-й минуте их воспитанник Карлос Фернандес открыл счет хлестким ударом в касание. "Севилья" в ответ не просто не расклеилась, но и мощно прибавила, забив дважды к 30-й минуте. Фернандо воспользовался неудачным выносом от Ле Нормана, а Эн-Несири был первым на добивании после мощного дальнего выстрела Окампоса.

"Сосьедад" на фоне такой "Севильи" выглядел слабо и безыдейно. У него не было шансов переломить ход матча. Напротив, Эн-Несири обязан был убивать интригу, но попал в каркас.

64 - @SevillaFC_ENG have accrued their joint-best tally of points in a LaLiga season after 31 games (64 pts - W20 D4 L7). Historic. pic.twitter.com/qj6SbJ1W5T — OptaJose (@OptaJose) April 18, 2021

Команда Иманола Альгуасиля довела свою серию без побед в чемпионате до пяти матчей, и даже триумф в Кубке над "Атлетиком" (1:0) не в силах скрыть их игровой кризис. В таблице "Сосьедад" пока 5-й с 47 очками, но, похоже, падение неминуемо. А вот "Севилья" с 64 очками уже в упор приблизилась к "Барселоне" (65) и "Реалу" (66).

33-й тур Примеры. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Севилья" - 1:2

Голы: Карлос Фернандес, 5 - Фернандо, 22, Эн-Несири, 24

"Реал Сосьедад": Ремиро - Элустондо (Гуриди, 74), Ле Норман, Субельдия, Монреаль - Оярсабаль (Янузай, 74), Карлос Фернандес (Горосабель, 74), Субименди, Гевара, Барренечеа (Порту, 83) - Исак

"Севилья": Буну - Навас, Кунде, Диего Карлос, Акунья - Жоан Жордан (Гудель, 77), Фернандо, Гомес (Оливер, 77) - Сусо (Ракитич, 66), Эн-Несири (де Йонг, 90), Окампос (Васкес, 90)

Предупреждения: Карлос Фернандес, 59, Исак, 63, Барренечеа, 74 - Диего Карлос, 51, Жоан Жордан, 71

Поединок первой команды чемпионата против последней полностью оправдал свою вывеску. Первые 40 минут "Эйбар" спасало лишь то, что "Атлетико" пребывал в каком-то летаргическом сне. Стоило "Матрасникам" проснуться, как аутсайдер моментально поплыл.

Героями матча стали Анхель Корреа и Янник Карраско: у первого 2+1, у второго 1+2. Все без исключения голы "Атлетико" забил с близкого расстояния - защитники "Эйбара" давали столько пространства перед воротами, что практически любой прострел или навес таил в себе угрозу.

Для "Атлетико" это первая победа в чемпионате с 21 марта. Думается, она укрепит боевой дух команды, оставшейся без своих лучших форвардов - как Суарес, так и Феликс продолжают лечение. В таблице у команды Эль Чоло теперь 70 баллов, и это первое место.

Atletico 5-0 Eibar FT:



Shots: 10-0

Shots on target: 7-0

Possession: 61%-39% https://t.co/oKHh9z4Jyr — Squawka Football (@Squawka) April 18, 2021

Касательно "Эйбара", то с такой игрой ему просто не место в элиты, увы и ах. 20-я позиция и 23 балла после 31 тура - адекватное положение команды Мендилибара.

33-й тур Примеры. Мадрид. "Ванда Метрополитано"

"Атлетико" - "Эйбар" - 5:0

Голы: Корреа, 42, 44, Карраско, 49, Льоренте, 53, 68

"Атлетико": Облак- Триппьер, Савич (Фелипе, 74), Хименес, Ренан Лоди - Сауль, Эррера (Кондогбья, 69), Коке (Витоло, 61), Карраско (Торрейра, 70) - Корреа (Дембеле, 61), Льоренте

"Эйбар": Дмитрович - Дуфур (Оливейра, 63), Бургос, Арбилья, Коте (Рафа Соареш, 72) - Посо, Атьенса, Серхио Альварес, Алейш Гарсия (Инуи, 62), Кевин Родригес (Ресио, 72) - Кике (Кике Гонсалес, 72)

Предупреждение: Оливейра, 88

Довольно интересный поединок, но ему не хватило конкретики в финальной трети. Что "Алавес", что "Уэска" принимали плохие решения, приближаясь к воротам.

В первом тайме самым опасным моментом был дальний удар защитника Вавро, после которого пришлось поработать Пачеко. Еще в одном эпизоде "Уэска" претендовала на пенальти; "Алавес" же здорово двигал мяч в средней зоне, но без реальных шансов.

В середине второй половины Хоселу пробил головой в перекладину, однако "Уэска" звоночек не услышала. Команда Пачеты проводила второй тайм заметно слабее первого, и поплатилась за пассивность на 85-й минуте, когда Батталья пушечным ударом вогнал мяч под перекладину после суматохи при стандарте.

Atletico 5-0 Eibar FT:



Shots: 10-0

Shots on target: 7-0

Possession: 61%-39% https://t.co/oKHh9z4Jyr — Squawka Football (@Squawka) April 18, 2021

Эта победа позволила "Алавесу" догнать "Уэску" в таблице - у этих команд, а также "Вальядолида" теперь по 27 очков. Борьба за выживание в Испании обещает быть не менее жаркой, чем гонка за чемпионством.

33-й тур Примеры. Витория-Гастейс. "Мендисорроса"

"Алавес" - "Уэска" - 1:0

Гол: Батталья, 85

"Алавес": Пачеко - Наварро, Лагуардия, Альберто Родригес, Дуарте (Агиррегарибия, 46) - Пелетейро (Риоха, 89), Батталья, Пина, Пере Понс (Пеллистри, 67) - Лукас Перес (Гвидетти, 84), Хоселу (Дейверсон, 84)

"Уэска": Андрес Фернандес - Вавро (Борха, 86), Пулидо, Инсуа - Педро Лопес, Феррейро (Эскриче, 77), Москера (Думбия, 77), Сеоане (Рико, 77), Галан - Рафа Мир, Сандро Рамирес (Серхио Гомес, 68)

Предупреждения: Батталья, 60 - Вавро, 30, Эскриче, 84