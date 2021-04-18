Примера. Валенсия дала бой Бетису, а Кадис засушил Сельту

Зрелищный триллер выдали сегодня команды на "Бенито Вильямарин". "Бетис" доминировал в игре первые 60 минут, но затем устал и предоставил "Валенсии" слишком много свободы, которой та едва не воспользовалась.

Героем первой половины стал Хоакин - 39-летний ветеран отметился двумя результативными передачами на Фекира и Каналеса, которые поочередно смачно пробили с лету. "Лос Чес" ответили на это точным дальним выстрелом Гедеша.

Вообще минут 40-50 казалось, что Гонсалу - единственный "играющий" футболист у "Валенсии". Что Черышев, что Гамейро встречу провалили начисто, да и средняя зона не впечатляла, позволяя "Бетису" делать все, что душе угодно. Ситуация начала менять лишь после 60-й минуты, когда хозяева внезапно подсели физически. Это вылилось сперва в пенальти, который уверенно реализовал Солер, а затем и в шансы Мусы и Кутроне - первый попал в Браво, а гол второго отменили из-за офсайда.

В таблице эта ничья помогла командам подтянуться вверх. "Бетис" теперь 5-й с 47 очками; "Валенсия" же поднялась на 13-е место с 35 баллами.

33-й тур Примеры. Севилья. "Бенито Вильямарин"

"Бетис" - "Валенсия" - 2:2

Голы: Фекир, 12, Каналес, 42 - Гедеш, 22, Солер, 61 (с пенальти)

"Бетис": Браво - Эмерсон, Манди, Виктор Руис, Морено (Миранда, 71) - Гвидо Родригес, Каналес - Хоакин (Лайнес, 64), Фекир (Карвалью, 71), Тельо (Руибаль, 82) - Хуанми (Иглесиас, 64)

"Валенсия": Доменек - Коррея (Муса, 9), Диахаби, Гильямон, Гайя - Васс, Солер (Пиччини, 68), Рачич (Олива, 82), Черышев (Бланко, 68) - Гамейро (Кутроне, 68), Гедеш

Предупреждения: Миранда, 74, Лайнес, 80, Виктор Руис, 84 - Васс, 90+1

Середняки Примеры сыграли ровно так, как от них и ожидали. "Сельта" больше владела мячом и чаще создавала моменты; "Кадис" оборонялся и отвечал в скоростных прорывах.

Центральным событием первого тайма стал отмененный гол Уго Мальо - повтор показал, что правый защитник "Кельтов" был на пару сантиметров ближе к воротам, чем соперники. Обидно, но факт. "Кадис" отвечал на это опасными шансами Малбашича и Собрино.

Во второй половине моментов было всего-ничего, но тенденция сохранилась - "Сельта" была острее. Ледесме пришлось проявить все свое мастерство, чтобы отбить удар Браиса Мендеса после навеса от Мальо. Еще раз вратаря заставил потрудиться Денис Суарес.

Несмотря на то, что концовка прошла полностью под диктовку гостей, забить они так и не смогли. В таблице "Сельта" теперь 10-я с 38 очками; у "Кадиса" 36 баллов и 14-я позиция. Обе команды де-факто уже обеспечили себе место в элите на следующий сезон.

33-й тур Примеры. Кадис. "Рамон де Карранса"

"Кадис" - "Сельта" - 0:0

"Кадис": Ледесма - Карселен, Фали Хименес, Маркос Лопес, Эспино - Сальви (Алехо, 68), Йонссон, Хосе Мари (Гарридо, 84), Малбашич (Искьердо, 68) - Собрино, Негредо (Лосано, 60)

"Сельта": Вильяр - Мальо, Араухо (Фонтан, 57), Мурильо, Мартин - Тапиа - Браис Мендес, Денис Суарес (Солари, 79), Нолито (Бельтран, 67) - Феррейра (Баэса, 67), Аспас

Предупреждения: Мурильо, 29