Примера. Уставший Реал не справился с Хетафе, а Вильярреал устроил шоу в Валенсии

Худшая игра "Реала" за очень долгое время. В принципе, этого стоило ждать, учитывая, что в обойме Зинедина Зидана осталось лишь 12 доступных полевых игроков, да и те еле передвигали ноги после Эль Класико и двух матчей с "Ливерпулем".

Тем не менее, даже по такой игре у Мадрида кое-какие шансы были. Мариано Диас на сантиметры забежал в офсайд на 10-й минуте, из-за чего гол был отменен. Еще раз уже на линии ворот резервиста "Сливочных" опередил Тимор, а удар Винисиуса головой отразил Сория в красивом прыжке.

Другое дело, что "Хетафе" и играл лучше, и создал больше. Еще до перерыва Арамбарри и Хайме Мата поочередно пробили в штангу, а Куртуа потащил срезку от Оливеры с нескольких метров. Вскоре после перерыва Тибо еще раз выручил "Сливочных", блестяще отбив плотный удар Энеса Унала в дальний угол.

15 - Thibaut Courtois ???????? has saved 15 of the last 17 shots on target he has faced for @realmadriden in all competitions (two goals conceded). Colossal. pic.twitter.com/uAyEb2bkak — OptaJose (@OptaJose) April 18, 2021

Лидеры "Реала", глобально говоря, провалились. Модрич и Марсело часто ошибались в простых ситуациях, Винисиуса не было заметно, а защита нервничала. Куртуа пришлось еще пару раз вступать в игру в последние полчаса, плюс "Реалу" помогло лояльное судейство. Эдер Милитао очевидно совершил накладку в своей штрафной, но арбитры что в поле, что на ВАР предпочли этого не видеть.

Что ж, бывает. В любом случае, "Хетафе" добыл редкое для себя очко против "Реала" - с 2012 года это лишь второй случай, когда синие не проиграли главному клубу Мадрида. В таблице подопечные Пепе Бордаласа благодаря этому укрепились на 15-й строчке с 31 очком.

Касательно "Реала", то он пока остался вторым с 67 баллами, но его отставание от "Атлетико" выросло до трех очков. Да и "Барса" опять обойдет мадридцев в таблице, если выиграет свой матч.

33-й тур Примеры. Хетафе. "Колизеум Альфонсо Перес"

"Хетафе" - "Реал" - 0:0

"Хетафе": Сория - Ньом, Даконам, Тимор, Оливера - Арамбарри, Максимович - Аленья (Денис Суарес, 76), Унал (Миранда, 90+1), Кукурелья - Мата (Анхель, 65)

"Реал": Куртуа - Одриосола, Эдер Милитао, Чуст, Марсело - Модрич, Иско - Родриго (Бланко, 65), Асенсио (Аррибас, 78), Винисиус - Мариано (Бензема, 64)

Предупреждения: Ньом, 58, Анхель, 75, Кукурелья, 86 - Винисиус, 54

Зрелищный матч выдали команда, а победил по итогу тот коллектив, который сумел вовремя взяться за голову.

В первом тайме что одни, что другие часто теряли мяч на своей половине поля, обрезались в передачах, неправильно расставлялись в обороне.

Постиго открыл счет, срезав мяч в собственные ворота после силового прострела с правого фланга. Вскоре в отличном сольном проходе счет удвоил лидер "Подводников" Жерар Морено. Но удерживали комфортный перевес гости недолго: их подвел Франсис Коклен, подаривший мяч Мальсе возле собственных ворот. Француз подарком воспользовался сполна.

После перерыва "Вильярреал" таких ляпов уже не делал, играл солидно и по счету. Самюэль Чуквезе всегда хорош на пространстве, и сегодня "Подводники" это использовали, регулярно выводя нигерийца на ворота. Пару раз он простил, но дважды таки пробил, куда надо, чем убил интригу.

1 - @Eng_Villarreal's Samuel Chukwueze ???????? (21 years and 331 days) is the youngest Nigerian player to score a brace in @LaLigaEN in the 2st century. Lightning. pic.twitter.com/vTKq7Nis8t — OptaJose (@OptaJose) April 18, 2021

В таблице "Вильярреал" после этой победы вышел на чистое 5-е место с 49 очками. У "Леванте" 38 баллов и 9-я строчка.

33-й тур Примеры. Валенсия. "Сьюдад де Валенсия"

"Леванте" - "Вильярреал" - 1:5

Голы: Мальса, 21 - Постиго, 9 (автогол), Жерар Морено, 13, Чуквезе, 63, 75, Везу, 74 (автогол)

"Леванте": Айтор Фернандес - Коке (Мелеро, 71), Дуарте (Везу, 71), Постиго, Клерк - де Фрутос (Сон, 78), Барди, Мальса (Дюкуре, 79), Рочина (Дани Гомес, 71) - Моралес, Рохер Марти

"Вильярреал": Асенхо - Гаспар, Фойт, Пау Торрес, Педраса - Чуквезе (Пино, 81), Коклен (Капу, 73), Парехо (Пенья, 81), Мой Гомес - Бакка (Алькасер, 46), Жерар Морено (Тригейрос, 73)

Предупреждения: Рохер Марти, 68, Клерк, 85 - Коклен, 64