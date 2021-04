Примера. Уставший Реал не справился с Хетафе, а Вильярреал устроил шоу в Валенсии

Худшая игра "Реала" за очень долгое время. В принципе, этого стоило ждать, учитывая, что в обойме Зинедина Зидана осталось лишь 12 доступных полевых игроков, да и те еле передвигали ноги после Эль Класико и двух матчей с "Ливерпулем".

Тем не менее, даже по такой игре у Мадрида кое-какие шансы были. Мариано Диас на сантиметры забежал в офсайд на 10-й минуте, из-за чего гол был отменен. Еще раз уже на линии ворот резервиста "Сливочных" опередил Тимор, а удар Винисиуса головой отразил Сория в красивом прыжке.

Другое дело, что "Хетафе" и играл лучше, и создал больше. Еще до перерыва Арамбарри и Хайме Мата поочередно пробили в штангу, а Куртуа потащил срезку от Оливеры с нескольких метров. Вскоре после перерыва Тибо еще раз выручил "Сливочных", блестяще отбив плотный удар Энеса Унала в дальний угол.

