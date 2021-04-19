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Тяжелое поле и травмы. Голкипер мадридского Реала объяснил потерю очков в матче с Хетафе

Испания
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Тибо на связи

Тяжелое поле и травмы. Голкипер мадридского Реала объяснил потерю очков в матче с Хетафе

Getty Images / Global Images Ukraine

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Вратарь "Реала" Тибо Куртуа прокомментировал результат матча 33-го тура Ла Лиги против "Хетафе" (0:0). Цитирует бельгийца издание Marca.

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"Мы расстроены, что заработали всего один пункт. Непросто побеждать, когда у тебя столько матчей. Особенно тяжело добывать успехи на таком тяжелом поле, мяч еле катился по газону. Характер всегда проявляется в непростые моменты, мы готовы продолжать борьбу".

"Каждый сам в ответе за себя, например, я чувствую свой организм. Модричу тяжелее, учитывая, сколько у него поединков к 35 годам. Сегодня он вновь отыграл 90 минут. Не стоит забывать о травмах, при таком лазарете тяжело проводить ротацию состава".

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В статье: Тибо Куртуа Реал (Мадрид) "Хетафе"
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Источник:
Marca

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