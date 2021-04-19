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Sport.es: Куман останется в Барселоне – Лапорта поддержит Рональда после победы в Кубке Испании

Испания
(2 голосов)

А что, иначе шансов бы не было?

Sport.es: Куман останется в Барселоне – Лапорта поддержит Рональда после победы в Кубке Испании

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман не покинет команду после завоевания Кубка Испании. Президент "сине-гранатовых" Жоан Лапорта не хочет отпускать специалиста.

По информации Sport.es, Лапорта привык оценивать работу тренеров исключительно по спортивным результатам. Трофей, который на днях выиграла "Барселона", во многом поможет Куману остаться в рамках проекта Жоана. Своей работой в непростое для клуба время Рональд заслужил на это право.

Сообщается, что голландец уже начал работать над составлением шорт-листа для усиления первой команды на следующий сезон. У Кумана еще год контракта с клубом.

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В статье: Жоан Лапорта Рональд Куман Барселона
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Источник:
Sport.es

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Комментарии (10)
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football_soccer (Украина)
19.04.2021 в 15:36
не, ну кубок это конечно серьезно.Это вам не какая-то там ЛЧ и ла лига.Кубок это да , не хухры мухры какие-то.
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0
0
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Барселиниус (настоящий)
19.04.2021 в 15:15
Кто бы сомневался.
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0
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
19.04.2021 в 14:46
О каком кубке Испании говорит Барса, если она в Суперлигу собралась? Кто им играть разрешит?
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+1
-2
avatar
Барселиниус (настоящий)
19.04.2021 в 15:16
Алё, гараж, она его уже выиграла.
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+1
-1
avatar
MES QUE UN CLUB
19.04.2021 в 15:24
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0
-1
avatar
Барселиниус (настоящий)
19.04.2021 в 15:32
Доброе утречко Алекс. Ну шо там у вас, всё нормально, негров стреляют?
0
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
19.04.2021 в 14:14
Если Куман не дурак, ему надо сейчас валить с Барсы. Войдёт Барса в СЛ, получит Куман бан тренировать всех, кроме клубов СЛ, а там кроме Барсы и не нужен никому он. Карьере всё. Тоже и Хави вряд ли придёт в этот замкнутый круг. Не заладится у него допустим в Барсе. Уволят. И всё. Назад уже в Катар нельзя. Карьере всё. Клубы СЛ получат огромнейшее влияние на игроков и тренеров в СЛ. Не хочешь продолжать контракт с уменьшением зарплаты? Ну жди окончания контракта, а за границами СЛ ты играть уже не можешь. Игроки и тренера , как и судьи, делегаты будут пешками у Лапорты, Переса и прочих...
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+1
-2
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Барселиниус (настоящий)
19.04.2021 в 15:26
Не сгущай краски Дохтур, будут компромиссы, уточнения, поправки, утряски, сглаживания... Всё будет нормалёк, не бзди. Покричат, постучат, слюнями побрызгают и утихнут, шавки чеферинские..
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0
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
19.04.2021 в 15:33
Дро, я краски не сгущаю, а пишу о том, что может быть благодаря Пересам, Лапортам, Аньелям всяким.. И очень надеюсь что "шавки чеферинские", как ты толерантно, впрочем как и все кулес, отзываешься обо всех остальных, смогут поставить на место этих жирных котов, при чём так, что и Барсе, и Реалу и Сити со всеми остальными, мало не покажется. Назад слёзно будут просится.
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Барселиниус (настоящий)
19.04.2021 в 15:36
Ну давай-давай, надейся, надейся... Вот только шавки эти чеферинские кормятся из лап этих жирных котов.
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