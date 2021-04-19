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Sport.es: Куман останется в Барселоне – Лапорта поддержит Рональда после победы в Кубке Испании
А что, иначе шансов бы не было?
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман не покинет команду после завоевания Кубка Испании. Президент "сине-гранатовых" Жоан Лапорта не хочет отпускать специалиста.
По информации Sport.es, Лапорта привык оценивать работу тренеров исключительно по спортивным результатам. Трофей, который на днях выиграла "Барселона", во многом поможет Куману остаться в рамках проекта Жоана. Своей работой в непростое для клуба время Рональд заслужил на это право.
Сообщается, что голландец уже начал работать над составлением шорт-листа для усиления первой команды на следующий сезон. У Кумана еще год контракта с клубом.
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