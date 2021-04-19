  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Испанский клуб пригласили в Суперлигу только в четверг - ему была уже замена
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Испанский клуб пригласили в Суперлигу только в четверг - ему была уже замена

Испания
(2 голосов)

На всякий случай

Испанский клуб пригласили в Суперлигу только в четверг - ему была уже замена

Новина українською

Мадридский "Атлетико" в прошлый четверг получил приглашение о вступлении в Европейскую Суперлигу. "Атлетико" не колебался.

Руководители Суперлиги считают, что мадридский клуб является третьим в испанском футболе, а совет директоров "Атлетико" считает, что было бы безответственно сказать "нет" этому предложению.

В то же время AS отмечает, что если бы "Атлетико" отказался от предложения, ого отошло бы "Севилье".

Испанию будут представлять три клуба: два крупнейшие - "Реал" и "Барселона", а также "Атлетико".

Читайте такжеОфициально. 12 европейских клубов объявили о создании Суперлиги
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Атлетико (Мадрид) Чемпионат Испании Севилья Суперлига
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...