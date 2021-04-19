Испанский клуб пригласили в Суперлигу только в четверг - ему была уже замена

Мадридский "Атлетико" в прошлый четверг получил приглашение о вступлении в Европейскую Суперлигу. "Атлетико" не колебался.

Руководители Суперлиги считают, что мадридский клуб является третьим в испанском футболе, а совет директоров "Атлетико" считает, что было бы безответственно сказать "нет" этому предложению.

В то же время AS отмечает, что если бы "Атлетико" отказался от предложения, ого отошло бы "Севилье".

Испанию будут представлять три клуба: два крупнейшие - "Реал" и "Барселона", а также "Атлетико".