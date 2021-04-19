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Испанский клуб пригласили в Суперлигу только в четверг - ему была уже замена
На всякий случай
Мадридский "Атлетико" в прошлый четверг получил приглашение о вступлении в Европейскую Суперлигу. "Атлетико" не колебался.
Руководители Суперлиги считают, что мадридский клуб является третьим в испанском футболе, а совет директоров "Атлетико" считает, что было бы безответственно сказать "нет" этому предложению.
В то же время AS отмечает, что если бы "Атлетико" отказался от предложения, ого отошло бы "Севилье".
Испанию будут представлять три клуба: два крупнейшие - "Реал" и "Барселона", а также "Атлетико".
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