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УЕФА грозит клубам-основателям исключением из еврокубков – Перес сказал, что это невозможно

Испания
(2 голосов)

Футболистам не запретят играть, если они будут выступать за свой клуб в Суперлиге

УЕФА грозит клубам-основателям исключением из еврокубков – Перес сказал, что это невозможно

Фото: AFP / Автор - неизвестен

Новина українською

Президент "Реала" и председатель Суперлиги Европы Флорентино Перес уверен, что серьезные санкции в отношении клубов и игроков, которые будут выступать в новом турнире, невозможны.

"Реал", "Манчестер Сити", "Челси", как и другие участники Суперлиги, не будут исключены из Лиги чемпионов или национальных лиг. 100 процентов. Я уверен. Это невозможно.

УЕФА говорит, что запретит футболистам играть за сборные? Не беспокойтесь, этого не произойдет. Футболистам не запретят играть за сборные, если они будут выходить за свой клуб в Суперлиге. Закон защищает нас", – сказал Перес в интервью Chiringuito.

По информации La Gazzetta dello Sport, Футбольный союз работает над масштабным иском против всех коллективов, которые желают отделиться от системы, чтобы создать Суперлигу. Также в УЕФА рассматривают вариант дисквалификации из главных еврокубков тех клубов, которые являются основателями нового соревнования.

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В статье: Флорентино Перес Реал (Мадрид) Суперлига
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Источник:
Fabrizio Romano

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Комментарии (12)
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Tenma7 (Чернигов)
20.04.2021 в 10:56
Мне вот интересно, а как себе эти клубы представляют свое участие в нац чемпионатах? Напремер в СЛ вписывается условный Порту и получает финансовый буст в виде 350 лямов, скупая все и всех у себя в лиге. Согласятся ли остальные клубы с таким раскладом? Или даже в Италии, захотят ли аталанты, лацио, наполи и т.д.? Я думаю, что повыганяют их нах.
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0
0
oda1979 (Запорожье)
20.04.2021 в 10:26
На каком основании запретить??? Или в футбол можно играть только под эгидой УЕФА???А коммерческие турниры как же???
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+1
0
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
20.04.2021 в 10:32
У футбол можна грати і не під егідою УЄФА - тільки в регламенті за це передбачено відлучення від турнірів УЄФА. Ібо не можна сидіти на двох стільцях одним задом! Хочуть суперлігу - немає питань, але хай тоді не ображаються, що УЄФА не хоче бачити цих гравців у своїх турнірах. У чому проблема? Хай грають лише в суперлізі... Якщо лугандонських футболістів відлучили від футболу за участь в іграх не під егідою УЄФА, то чому до гравців суперліги має бути інше ставлення? Тоді це подвійні стандарти будуть ж!
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0
0
oda1979 (Запорожье)
20.04.2021 в 11:02
Нет такого в уставе УЕФА. Не выдумывай. Играть можно в частных коммерческих турнирах аж бегом. И то что УЕФА чего то там не хочет - это проблемы УЕФА. А что лугандонских товарищей от футбола отлучили в УЕФА:))? А не в УАФ случайно. И запретили играть в украинских соревнованиях только. вообщем, твой пост мимо.
0
0
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Zapp Brannigan (Київ)
20.04.2021 в 11:05
Лугандонців відлучили УАФ на вимогу і у відповідності з правилами УЄФА... І саме по цій же причині УЄФА не визнає турніри в Криму. Якби то була самодіяльність УАФ, то гравців би відлучили з іншим обгрунтуванням - за підтримку сепаратизму чи щось таке. А тут саме за участь в турнірах не під егідою УЄФА!
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Zapp Brannigan (Київ)
20.04.2021 в 10:34
А комерційні турніри вважаються товариськими, узгоджуються з УЄФА і проводяться зазвичай у міжсезоння - вважайте, це контрольні ігри на зборах...
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+1
0
oda1979 (Запорожье)
20.04.2021 в 11:03
Чего?? Коммерческие турниры оговариваются с УЕФА??? Это кто тебе сказал?? Воообщем, не выдумывай -2!
0
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
20.04.2021 в 10:09
Перес уверен, что он всё купил))). А на самом деле он всех продал...)))
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+2
0
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Zapp Brannigan (Київ)
20.04.2021 в 10:02
А чому він вирішив, що закон їх захищає? От є прецедент - пожиттєва дискваліфікація футболістів, які грали в чемпіонаті лугандона... Причому де юре дискваліфікували саме за участь в турнірах, не санкціонованих УЄФА!
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+2
-1
vlapa (Киев)
20.04.2021 в 09:50
Так клубы сами декларируют участие по выходным в своих чемпионатах, а в средине недели в суперлиге, какие еврокубки
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+1
0
sergkir
20.04.2021 в 09:22
Что происходит вообще???
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0
0
football_soccer (Украина)
20.04.2021 в 09:46
Мафия делит сферы влияния в футболе
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0
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