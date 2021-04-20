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УЕФА грозит клубам-основателям исключением из еврокубков – Перес сказал, что это невозможно
Футболистам не запретят играть, если они будут выступать за свой клуб в Суперлиге
Фото: AFP / Автор - неизвестен
Президент "Реала" и председатель Суперлиги Европы Флорентино Перес уверен, что серьезные санкции в отношении клубов и игроков, которые будут выступать в новом турнире, невозможны.
"Реал", "Манчестер Сити", "Челси", как и другие участники Суперлиги, не будут исключены из Лиги чемпионов или национальных лиг. 100 процентов. Я уверен. Это невозможно.
УЕФА говорит, что запретит футболистам играть за сборные? Не беспокойтесь, этого не произойдет. Футболистам не запретят играть за сборные, если они будут выходить за свой клуб в Суперлиге. Закон защищает нас", – сказал Перес в интервью Chiringuito.
По информации La Gazzetta dello Sport, Футбольный союз работает над масштабным иском против всех коллективов, которые желают отделиться от системы, чтобы создать Суперлигу. Также в УЕФА рассматривают вариант дисквалификации из главных еврокубков тех клубов, которые являются основателями нового соревнования.
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