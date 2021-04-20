УЕФА грозит клубам-основателям исключением из еврокубков – Перес сказал, что это невозможно

Президент "Реала" и председатель Суперлиги Европы Флорентино Перес уверен, что серьезные санкции в отношении клубов и игроков, которые будут выступать в новом турнире, невозможны.

"Реал", "Манчестер Сити", "Челси", как и другие участники Суперлиги, не будут исключены из Лиги чемпионов или национальных лиг. 100 процентов. Я уверен. Это невозможно. УЕФА говорит, что запретит футболистам играть за сборные? Не беспокойтесь, этого не произойдет. Футболистам не запретят играть за сборные, если они будут выходить за свой клуб в Суперлиге. Закон защищает нас", – сказал Перес в интервью Chiringuito.

По информации La Gazzetta dello Sport, Футбольный союз работает над масштабным иском против всех коллективов, которые желают отделиться от системы, чтобы создать Суперлигу. Также в УЕФА рассматривают вариант дисквалификации из главных еврокубков тех клубов, которые являются основателями нового соревнования.