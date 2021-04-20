Флорентино Перес – о возвращении Роналду в Реал и продлении контракта с Рамосом

Президент мадридского "Реала" и Суперлиги Флорентино Перес рассказал, что думает о слухах по поводу возвращения Криштиану Роналду в "королевский клуб", а также прокомментировал ситуацию вокруг продления трудового договора с капитаном команды Серхио Рамосом.

"Криштиану не вернется в "Реал" – в этом больше нет никакого смысла. Я очень его люблю и уважаю, португалец многое нам дал, но в этом уже нет смысла".