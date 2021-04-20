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Флорентино Перес – о возвращении Роналду в Реал и продлении контракта с Рамосом
Президент всего и вся
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент мадридского "Реала" и Суперлиги Флорентино Перес рассказал, что думает о слухах по поводу возвращения Криштиану Роналду в "королевский клуб", а также прокомментировал ситуацию вокруг продления трудового договора с капитаном команды Серхио Рамосом.
"Криштиану не вернется в "Реал" – в этом больше нет никакого смысла. Я очень его люблю и уважаю, португалец многое нам дал, но в этом уже нет смысла".
"Мы в плохой финансовой ситуации, у нас мало доходов, поэтому нужно быть реалистами. Я не говорю, что Рамос покинет клуб. На данный момент мы пытаемся закрыть вопросы с финансами. В прошлом году, напомню, мы уже снизили оклады игроков. Возможно, Серхио пойдет на этот шаг и сейчас, посмотрим в конце сезона".
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