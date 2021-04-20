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"Если они откажутся, турнир не будет отменен". Перес - о приглашении Баварии и ПСЖ в Суперлигу

Испания
(1 голосов)

Разговора с французским и немецкими клубами еще не было

"Если они откажутся, турнир не будет отменен". Перес - о приглашении Баварии и ПСЖ в Суперлигу

Фото: football-espana.net

Новина українською

Президент мадридского "Реала" и глава Суперлиги Флорентино Перес рассказал о приглашении "Баварии" и "ПСЖ" в новый турнир.

"Мы еще не пригласили "ПСЖ" и даже не разговаривали с немецкими клубами. Если "Бавария" откажется, турнир не будет отменен. Что касается судей, то мы планируем нанимать одних из лучших рефери в мире", - сказал Перес.

Напомним, что ранее 12 европейских клубов объявили о создании Суперлиги.

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В статье: Флорентино Перес Суперлига
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Источник:
FabrizioRomano

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Комментарии (1)
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госпітальєр (львів)
20.04.2021 в 11:41
не хотіли конфлікту з пересом,ну і плював він на уефа
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