"Если они откажутся, турнир не будет отменен". Перес - о приглашении Баварии и ПСЖ в Суперлигу

Президент мадридского "Реала" и глава Суперлиги Флорентино Перес рассказал о приглашении "Баварии" и "ПСЖ" в новый турнир.

"Мы еще не пригласили "ПСЖ" и даже не разговаривали с немецкими клубами. Если "Бавария" откажется, турнир не будет отменен. Что касается судей, то мы планируем нанимать одних из лучших рефери в мире", - сказал Перес.