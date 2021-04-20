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Серхио Агуэро согласовал контракт с Барселоной. известны детали

Испания
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Серхио Агуэро согласовал контракт с Барселоной. известны детали

Ч

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Нападающий "Манчестер Сити" аргентинец Серхио Агуэро договорился о 2-летнем соглашении с испанской "Барселоной", сообщает TyC Sports.

32-летний игрок провел переговоры с представителями клуба из Камп Ноу относительно бесплатного трансфера, так как у него впереди последние 2 месяца по контракту с "Манчестер Сити".

Агуэро хочет вернуться в Ла Лигу. Сейчас он провел 10 лет в АПЛ, а до того выступал в мадридском "Атлетико" до 2011 года.

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В статье: Серхио Агуэро Барселона Манчестер Сити
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