Серхио Агуэро согласовал контракт с Барселоной. известны детали

Нападающий "Манчестер Сити" аргентинец Серхио Агуэро договорился о 2-летнем соглашении с испанской "Барселоной", сообщает TyC Sports.

32-летний игрок провел переговоры с представителями клуба из Камп Ноу относительно бесплатного трансфера, так как у него впереди последние 2 месяца по контракту с "Манчестер Сити".

Агуэро хочет вернуться в Ла Лигу. Сейчас он провел 10 лет в АПЛ, а до того выступал в мадридском "Атлетико" до 2011 года.