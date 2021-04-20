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Два возвращения в состав Реал Мадрид. Зидан объявил заявку на поединок с Кадисом
В защите
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан объявил заявку команды на матч Примеры с "Кадисом".
Среди интересного - центрбек Рафаэль Варан вернулся после коронавируса (пропустил 2 тура), а 29-летний правый защитник Данни Карвахаль - после травмы (в последний раз играл еще в середине февраля).
Поединок 32 тура "Кадис" - "Реал Мадрид" состоится завтра, 21 апреля. Начало в 23:00.
????✅ ¡Nuestros convocados para medirnos al @Cadiz_CF!#CádizRealMadrid pic.twitter.com/pbPQ7mPxaf— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 20, 2021
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