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Два возвращения в состав Реал Мадрид. Зидан объявил заявку на поединок с Кадисом

Испания
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В защите

Два возвращения в состав Реал Мадрид. Зидан объявил заявку на поединок с Кадисом

Новина українською

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан объявил заявку команды на матч Примеры с "Кадисом".

Среди интересного - центрбек Рафаэль Варан вернулся после коронавируса (пропустил 2 тура), а 29-летний правый защитник Данни Карвахаль - после травмы (в последний раз играл еще в середине февраля).

Поединок 32 тура "Кадис" - "Реал Мадрид" состоится завтра, 21 апреля. Начало в 23:00.

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В статье: Рафаэль Варан Реал (Мадрид) Даниэль Карвахаль Кадис
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