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Давление на боссов Реала и Ювентуса: по поводу обоих появились слухи об отставке
Месть за Суперлигу
Фото: soccer.ru
На волне заявления английского "Манчестер Юнайтед" об
Впоследствии в медиа появилось отрицание информации об Аньелли.
Зато по поводу Флорентино Переса говорят, якобы "Реалу" запретят участвовать в еврокубках, пока во главе будет этот президент.
Все три клуба, "Манчестер Юнайтед", "Ювентус" и "Реал Мадрид" были причастны к созданию Европейской Суперлиги - альтернативного турнира, который противоречит соревнованием УЕФА и ФИФА.
Аньелли является президентом "Ювентуса" с 2010 года, Перес возглавлял "Реал" в 2000-2006 годах, а затем с 2009 - до сих пор.
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