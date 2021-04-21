Давление на боссов Реала и Ювентуса: по поводу обоих появились слухи об отставке

На волне заявления английского "Манчестер Юнайтед" об отставке управленца Эда Вудворда возникли слухи о предстоящих отставках президента испанского "Реала" Флорентино Переса и итальянского "Ювентуса" - Андреа Аньелли.

Впоследствии в медиа появилось отрицание информации об Аньелли.

Зато по поводу Флорентино Переса говорят, якобы "Реалу" запретят участвовать в еврокубках, пока во главе будет этот президент.

Все три клуба, "Манчестер Юнайтед", "Ювентус" и "Реал Мадрид" были причастны к созданию Европейской Суперлиги - альтернативного турнира, который противоречит соревнованием УЕФА и ФИФА.

Аньелли является президентом "Ювентуса" с 2010 года, Перес возглавлял "Реал" в 2000-2006 годах, а затем с 2009 - до сих пор.