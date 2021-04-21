  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Давление на боссов Реала и Ювентуса: по поводу обоих появились слухи об отставке
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Давление на боссов Реала и Ювентуса: по поводу обоих появились слухи об отставке

Испания
(1 голосов)

Месть за Суперлигу

Давление на боссов Реала и Ювентуса: по поводу обоих появились слухи об отставке

Фото: soccer.ru

Новина українською

На волне заявления английского "Манчестер Юнайтед" об отставке управленца Эда Вудворда возникли слухи о предстоящих отставках президента испанского "Реала" Флорентино Переса и итальянского "Ювентуса" - Андреа Аньелли.

Впоследствии в медиа появилось отрицание информации об Аньелли.

Зато по поводу Флорентино Переса говорят, якобы "Реалу" запретят участвовать в еврокубках, пока во главе будет этот президент.

Все три клуба, "Манчестер Юнайтед", "Ювентус" и "Реал Мадрид" были причастны к созданию Европейской Суперлиги - альтернативного турнира, который противоречит соревнованием УЕФА и ФИФА.

Аньелли является президентом "Ювентуса" с 2010 года, Перес возглавлял "Реал" в 2000-2006 годах, а затем с 2009 - до сих пор.

Читайте такжеОфициально. 12 европейских клубов объявили о создании Суперлиги
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Флорентино Перес Андреа Аньелли Реал (Мадрид) Суперлига
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
21.04.2021 в 00:31
Ну что, парни, заработали в три раза больше?
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...