Антигерой футбольного дня. Флорентино Перес

Это была самая тупая попытка переворота в истории. Даже ГКЧП продержался четыре дня. Перес сдулся за один.

Вся его Суперлига с самого начала смахивала на банальный шантаж топ-клубами УЕФА. Типа, дайте больше денег, иначе мы найдем их на стороне.

Такая интерпретация событий объясняла грандиозное количество несостыковок, которыми кишел проект. Во-первых, у Суперлиги не было ни спонсорских сделок, ни ТВ-контракта. Во-вторых, не был проработан регламент, а клубы, которых намеревались привлечь, один за другим публично от нее отказывались.

Наконец, в-третьих, что это за революция такая, которую ни дня не готовят? Чтоб повалить династию Романовых в России разные народники, эсеры и прочие большевики лет 50 агитировали бедняков, убеждали их и склоняли на свою сторону. А тут вообще никакой информационной кампании. Даже своих собственных игроков и тренеров не удосужились проинформировать. Личности, калибра Клоппа и Гвардиолы, обо всем узнали из СМИ.

Лишь когда начали в панике убегать англичане, на ходу извиняясь перед болельщиками, стало доходить, что блефом и не пахло.

То есть, Перес, Аньелли и компания реально намеревались провести крупнейшую революцию в футболе со времен основания ФИФА в 1904 году, не проделав для этого вообще ничего! Вы представляете масштабы комедии?

Мы, грешным делом, привыкли думать о боссах футбольных клубах как о больших умах. Тот же Перес за 20 лет у руля "Реала" создал себе имидж жесткого, непотопляемого дельца, который всегда находит способ быть на вершине. А тут он выходит к прессе и говорит, мол, у "Реала" 800 млн евро дефицита и он рухнет до 2024 года, если мы не получим больше денег; вещает что-то безумное о сокращении времени матчей, и добавляет, что таким образом он спасет футбол.

Здесь даже у далеких от спорта людей возник вопрос: а каким боком спасение "Реала" к спасению футбола? Какая связь между игрой миллионов и потенциальным банкротством Переса, Аньелли и прочих неумех, доведших свои клубы до ручки?

Короче, тот, кого мы считали современным Мориарти, оказался банальным жлобом. Никакого плана, никакой системы - только чистая жажда наживы. Да и остальные 11 ничем не лучше. Американцы посулили по 350 млн в год - и у всех слюни потекли, как у собаки Павлова. Вот и вся Суперлига.

И знаете, что самое обидное? Футболу-то действительно нужны реформы. Нельзя дальше надувать пузырь с контрактами на 550 млн, трансферами за 220 и долгами в миллиард. Перес прав в одном: долго он не продержится. Да и другие топ-клубы тоже, за исключением немецких. Те-то как раз всегда жили по средствам, поэтому и не клюнули на Суперлигу. Говорят, у "Боруссии" есть запас, чтобы протянуть еще два сезона без зрителей.

“Real Madrid are in £900 million debt.”



Florentino Perez is not trying to save football, he is trying to save his own club.



Jail him up. pic.twitter.com/shP7He0DDH