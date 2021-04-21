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Официально: Атлетико покинул Суперлигу
Испанцы вслед за англичанами забрасывают данную затею куда подальше
ESPN
Пресс-служба мадридского "Атлетико" выпустила официальное заявление о том, что клуб выходит из Суперлиги.
После совещания сегодня утром, 21 апреля, совет директоров испанского гранда официально сообщил боссам Суперлиги и остальным клубам-основателям о том, что "матрасники" покидают соревнование. В клубе отмечают, что им важно сохранить нормальные отношения со своими фанатами. Основной состав команды и главный тренер Диего Симеоне солидарны с вердиктом руководства.
Таким образом, "Атлетико" – первый неанглийский клуб, который покинул Суперлигу.
Comunicado oficialhttps://t.co/mCSfbRXar4— Atlético de Madrid (@Atleti) April 21, 2021
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