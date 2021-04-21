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Официально: Атлетико покинул Суперлигу

Испания
(3 голосов)

Испанцы вслед за англичанами забрасывают данную затею куда подальше

Официально: Атлетико покинул Суперлигу

ESPN

Новина українською

Пресс-служба мадридского "Атлетико" выпустила официальное заявление о том, что клуб выходит из Суперлиги.

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После совещания сегодня утром, 21 апреля, совет директоров испанского гранда официально сообщил боссам Суперлиги и остальным клубам-основателям о том, что "матрасники" покидают соревнование. В клубе отмечают, что им важно сохранить нормальные отношения со своими фанатами. Основной состав команды и главный тренер Диего Симеоне солидарны с вердиктом руководства.

Таким образом, "Атлетико" – первый неанглийский клуб, который покинул Суперлигу.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Суперлига
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Источник:
Atletico

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Комментарии (11)
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kre4et (Киев)
21.04.2021 в 13:43
У меня вообще сложилось впечатление, что это был банальный развод УЕФА на бабки. Перес на пару с Аньелли придумали схему, как заставить УЕФА выделить больше бабок в тяжелое для футбола время и подбили на это топ клубы из своих стран и англичан. И как же лихо у них это получилось. И кстати, если бы фанаты "избранных" клубов не подняли кипиш, а также эту идею поддержали немцы и ПСЖ, то у продажной УЕФА было бы все печальней! Но в итоге считаю, что все благополучно закончилось для всех: УЕФА осталась у кормушки, клубы получат больше бабла, а болельщики по всему миру показали свое единство и помогли клубам принять правильное решение!
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0
0
Vantala (Kharkiv)
21.04.2021 в 13:36
Пусть в суперлиге реал и барса остаются и играют вдвоем. Это ж мечта зрителя - каждую неделю на их матчи смотреть, деньги от спонсоров потекут рекой :)
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+1
0
Dr. House (Поділля)
21.04.2021 в 13:27
Я так понял, что Перес молчит чисто из принципа, а Лапорта чисто из бедности
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+2
0
Dr. House (Поділля)
21.04.2021 в 13:25
А РМ с ФКБ молчат...Ну что ж, спасение утопающих дело рук самих утопающих...)))
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+2
0
elektrovenik (Херсон)
21.04.2021 в 13:21
Перес переможець супер-пупер ліги
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+2
0
Olegyurchak (Хмельницький )
21.04.2021 в 13:21
Кто там еще на супер якоре тормозит?
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0
0
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
21.04.2021 в 13:16
Какая-то странная отмазка про фанатов :)
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+3
0
Запорізьке Торпедо (zp)
21.04.2021 в 13:11
сдается мне, джентльмены, это была комедия (с) в конце останется один Перес у разбитого корыта
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+4
0
Dr. House (Поділля)
21.04.2021 в 13:15
Останутся два старых маразматика: Перес и Лапорта, и перепуганный Аньелли...
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+7
0
Запорізьке Торпедо (zp)
21.04.2021 в 13:21
Аньелли будет как перепуганный вырывающийся Вицин, которого крепко держат за руки Никулин и Моргунов в "Кавказской пленнице"
+5
0
vizoro (Київ)
21.04.2021 в 13:09
Класика!Все як за романом Агати Крісті «І не лишилось жодного» (фільм. "10 негритят").Хто наступний?
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+6
0


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