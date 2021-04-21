Официально: Атлетико покинул Суперлигу

У меня вообще сложилось впечатление, что это был банальный развод УЕФА на бабки. Перес на пару с Аньелли придумали схему, как заставить УЕФА выделить больше бабок в тяжелое для футбола время и подбили на это топ клубы из своих стран и англичан. И как же лихо у них это получилось. И кстати, если бы фанаты "избранных" клубов не подняли кипиш, а также эту идею поддержали немцы и ПСЖ, то у продажной УЕФА было бы все печальней! Но в итоге считаю, что все благополучно закончилось для всех: УЕФА осталась у кормушки, клубы получат больше бабла, а болельщики по всему миру показали свое единство и помогли клубам принять правильное решение!