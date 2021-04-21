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Футболисты Атлетико поддержали решение руководства выйти из Суперлиги

Испания
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Соответствующий пост опубликовал Коке

Футболисты Атлетико поддержали решение руководства выйти из Суперлиги

Новина українською

Футболисты "Атлетико" поддержали решение испанского клуба выйти из состава участников европейской Суперлиги.

Сегодня, 21 апреля, "Атлетико" официально объявил об отказе от участия в Суперлиге. Ранее проект нового турнира покинули "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм Хотспур". Проект европейской Суперлиги подразумевал под собой создание одной лиги, в которой будут участвовать 20 лучших клубов Европы.

"Мы выражаем удовлетворение в связи с окончательным решением „Атлетико“ покинуть Суперлигу. Мы продолжим бороться, чтобы помочь клубу расти в соответствии с ценностями и спортивными принципами, которые всегда были нашей главной характеристикой", — говорится в заявлении, опубликованном на странице полузащитника "Атлетико" Коке в "Твиттере".

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В статье: Атлетико (Мадрид)
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