Футболисты Атлетико поддержали решение руководства выйти из Суперлиги

Футболисты "Атлетико" поддержали решение испанского клуба выйти из состава участников европейской Суперлиги.

Сегодня, 21 апреля, "Атлетико" официально объявил об отказе от участия в Суперлиге. Ранее проект нового турнира покинули "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм Хотспур". Проект европейской Суперлиги подразумевал под собой создание одной лиги, в которой будут участвовать 20 лучших клубов Европы.

"Мы выражаем удовлетворение в связи с окончательным решением „Атлетико“ покинуть Суперлигу. Мы продолжим бороться, чтобы помочь клубу расти в соответствии с ценностями и спортивными принципами, которые всегда были нашей главной характеристикой", — говорится в заявлении, опубликованном на странице полузащитника "Атлетико" Коке в "Твиттере".