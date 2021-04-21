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Флорентино Перес дал указание в Реале по поводу Винисиуса

Испания
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Не продавать и в аренду не отдавать

Флорентино Перес дал указание в Реале по поводу Винисиуса

Новина українською

Президент "Реала" Флорентино Перес дал указание Хосе Анхелю Санчесу, генеральному менеджеру клуба, никогда не использовать вингера-бразильца Винисиуса в любой возможной операции с трансфером от других клубов, сообщает AS.

С момента приезда в Мадрид летом 2018 года к нему поступило полдюжины предложений.

Накануне Перес в программе El-Chiringuito заявил, что 20-летнего Винисиуса в соглашении по обмену игроками с "ПСЖ" точно не будет.

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В статье: Винисиус Жуниор
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