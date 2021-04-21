Флорентино Перес дал указание в Реале по поводу Винисиуса

Президент "Реала" Флорентино Перес дал указание Хосе Анхелю Санчесу, генеральному менеджеру клуба, никогда не использовать вингера-бразильца Винисиуса в любой возможной операции с трансфером от других клубов, сообщает AS.

С момента приезда в Мадрид летом 2018 года к нему поступило полдюжины предложений.

Накануне Перес в программе El-Chiringuito заявил, что 20-летнего Винисиуса в соглашении по обмену игроками с "ПСЖ" точно не будет.