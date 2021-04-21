Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Флорентино Перес дал указание в Реале по поводу Винисиуса
Не продавать и в аренду не отдавать
Президент "Реала" Флорентино Перес дал указание Хосе Анхелю Санчесу, генеральному менеджеру клуба, никогда не использовать вингера-бразильца Винисиуса в любой возможной операции с трансфером от других клубов, сообщает AS.
С момента приезда в Мадрид летом 2018 года к нему поступило полдюжины предложений.
Накануне Перес в программе El-Chiringuito заявил, что 20-летнего Винисиуса в соглашении по обмену игроками с "ПСЖ" точно не будет.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Агробизнес – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча ½ финала Кубка Украины
- УАФ утвердила досрочное завершение Чемпионата и назвала дату финала Кубка
- Поворознюк: Чудак вытаскивает гранату и бросает на стол, не понимаю вообще, как я выжил
- Сегодня Европейская Суперлига может прекратить существование
- Шикарная модель, которая стала судьей в чемпионате Украины и пострадала в дерби Карпат. ФОТО
- Влада Седан болела за Александра Зинченко в Лиге чемпионов с двумя верными фанатами. ФОТО
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...