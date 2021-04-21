Примера. Севилья обходит Барселону, Валенсия проваливается в Памплоне

Поединок с минимальным количеством голевых шансов. Невзирая на это, "Севилья" выглядела настолько уверенной в себе, что даже при ничейном счете сомнений в ее победе не оставалось.

"Леванте" так и не создал ни единого реально голевого момента. Все, что удалось сделать - это пару раз неплохо подать в штрафную, и один раз пробить в створ ворот. "Севилья" оборонялась просто эталонно, выполнив вдвое больше отборов мяча (14 против 7).

Другое дело, что атака "Нервиона" долго выглядела инертной. Самый запоминающийся эпизод из первого тайма - мощный удар Гомеса с линии штрафной, который пришелся в корпус Окампосу.

Во второй половине пошло веселее благодаря рывкам и навесам от Хесуса Наваса. Вдобавок "Леванте" подустал и предоставлял больше свободы в центре поля, откуда совершали фирменные рейды Гомес и Сусо. Папу пока не хватает сыгранности с партнерами, и его разрезные передачи, которые в "Аталанте" регулярно находили Иличича и Сапату, здесь не сработали. А вот пас вразрез от Сусо таки нашел Эн-Несири перед воротами, и Юсеф разобрался мастерски.

Ну и все, "Севилья" легко защитила 1:0, как минимум на пару часов догнав по очкам "Реал" - у "Нервиона" и "Сливочных" по 67 баллов, у "Барсы" - 65, но два матча в запасе.

Касательно "Леванте", то он теперь 10-й с 38 очками. Целей на текущий сезон у "Лягушек" уже не осталось.

31-й тур Примеры. Валенсия. "Сьюдад де Валенсия"

"Леванте" - "Севилья" - 0:1

Гол: Эн-Несири, 53

"Леванте": Карденас - Сон, Везу, Дуарте, Тоньо - де Фрутос (Дюкуре, 73), Мальса, Робер (Серхио Леон, 73), Мелеро (Рочина, 59), Барди (Моралес, 60) - Дани Гомес

"Севилья": Буну - Навас, Кунде (Гудель, 86), Диего Карлос, Акунья - Жоан Жордан, Фернандо, Гомес (Оскар Родригес, 86) - Сусо (Ракитич, 75), Эн-Несири (де Йонг, 86), Окампос (Мунир, 89)

Предупреждения: Барди, 31, Мелеро, 33, Дюкуре, 76, Рочина, 88 - Акунья, 45

Складывается впечатление, что Гонсалу Гедеш играет за "Валенсию" один. Более того, защитники команды изо всех сил мешают португальцу хоть немного подтянуть ее по таблице.

Сегодня Гедеш и сам неплохо прикладывался издали, и Гамейро дважды на ворота выводил - Кевин реализовал один шанс, а во втором случае попал в штангу.

Другое дело, что ни Гедешу, ни любому другому игроку не под силу спасти команду при такой обороне. Первый гол "Осасуна" забила без сопротивления после ужасного выноса от Доменека, подарившего мяч сопернику. Второй гол - ошибка в передаче Хосе Луиса Гайя в 30 метрах от своих ворот. В середине второго тайма защитники "Валенсии" Морено и Диахаби за три минуты привезли на свои ворота два пенальти. играя руками. Доменек один удар отразил, а вот со второй попытки Роберто Торрес не ошибся.

Это комедия какая-то. "Валенсии" нужны или новые защитники, или новый тренер, или все сразу. Пока же в таблице она 14-я с 35 очками. У "Осасуны" 40 баллов и 8-я позиция.

31-й тур Примеры. Памплона. "Эль Садар"

"Осасуна" - "Валенсия" - 3:1

Голы: Хави Мартинес, 13, Кальери, 32, Роберто Торрес, 67 (с пенальти) - Гамейро, 30

"Осасуна": Эррера - Видаль, Аридане, Давид Гарсия, Ману Санчес - Ойер (Монкайола, 63), Торро, Хави Мартинес (Брашанац, 74) - Роберто Торрес (Авила, 78), Кальери (Будимир, 78), Адриан (Рубен Гарсия, 63)

"Валенсия": Доменек - Молина (Хасон, 80), Диахаби, Габриэл Паулиста, Гайя - Муса (Ли Кан Ин, 52), Васс, Рачич (Олива, 52), Черышев (Кутроне, 68) - Гамейро (Вальехо, 80), Гедеш

Предупреждения: Ойер, 47 - Гедеш, 28, Диахаби, 66