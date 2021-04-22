Примера. Бетис и Вильярреал теряют очки, Алавес выбирается из зоны вылета

Матч, скомканный ранним удалением Набиля Фекира за игру прямой ногой. Венседору еще повезло, что обошлось без травмы, так что решение арбитра логичное.

Вообще судьи сегодня на "Бенито Вильямарин" были в центре внимания. "Атлетик" претендовал на пенальти за фол на Моркильо в первом тайме, но не получил его. Марселино так бурно возмущался, что его даже удалили со скамейки. Потом, уже после перерыва, "Бетис" забил гол усилиями Манди, но его отменили после просмотра ВАР - офсайд.

"Бетис", надо сказать, очень сильно провел встречу даже вдесятером и регулярно контратаковал. Решающего перевеса по игре у "Атлетика" не было. Да, был мощный выстрел Вильялибре в перекладину под занавес игры, но в целом баскам сильно не хватало конкретики в их атаках. Впрочем, как и все последние недели.

В таблице "Бетис" после этого тура все еще 5-й с 49 очками; "Атлетик" поднялся на 10-е место с 38 баллами.

31-й тур Примеры. Севилья. "Бенито Вильямарин"

"Бетис" - "Атлетик" - 0:0

"Бетис": Браво - Эмерсон, Манди, Бартра, Миранда - Гвидо Родригес, Каналес (Акуоку, 87) - Руибаль (Гуардадо, 78), Фекир, Тельо (Лайнес, 66) - Иглесиас (Морон, 66)

"Атлетик": Симон - Де Маркос, Нуньес, Баленсиага, Лекуэ - Беренгер (Уильямс, 82), Венседор, Весга (Унаи Лопес, 62), Моркильо (Ибаи Гомес, 68) - Сансет (Рауль Гарсия, 62), Вильялибре

Предупреждения: Гвидо Родригес, 55, Гуардадо, 82, Браво, 88 - Де Маркос, 43, Нуньес, 90+4

Удаление: Фекир, 11

Победа над "Леванте" 5:1 в прошлом туре явно расхолодила "Вильярреал". Сегодня "Подводники" все еще были остры в нападении, но совершенно забыли про защиту.

В первом тайме это вообще был кошмар какой-то. Альбиоль, Фунес-Мори и хавбеки раз за разом теряли мячи на своей половине. Хоселу раз простил гостей, а вот со второй попытки внес мяч в сетку. И лишь после этого "Вильярреал" начал играть.

Моментов у команды Эмери было - хоть отбавляй. Один только Алькасер мог спокойно оформлять хет-трик, да и Морено раза два в упор пробивал, но 90% ударов "Подводников" в этом матче приходились прямо в тело вратарю. Лишь единожды Пако сумел прошить Пачеко после удачной передачи, конечно же, Морено.

Ну а "Алавес" терпел-терпел, а в концовке ответил - Эдгар Мендес в контратаке замкнул банальный прострел и принес своим победу. Ибо побеждает не тот, кто больше создает, а тот кто лучше реализует.

В таблице баски теперь 16-е с 30 очками. У "Вильярреала" же 49 баллов, 6-я позиция и напрочь испорченное настроение.

31-й тур Примеры. Витория-и-Гастейс. "Мендисорроса"

"Алавес" - "Вильярреал" - 2:1

Голы: Хоселу, 17, Эдгар Мендес, 80 - Алькасер, 50

"Алавес": Пачеко - Наварро, Лагуардия, Лежен, Падилья - Хота (Пелистри, 79), Батталья, Пина, Риоха (Понс, 58) - Хоселу (Дейверсон, 90+1), Лукас Перес (Эдгар Мендес, 58)

"Вильярреал": Рульи - Гаспар (Пенья, 84), Альбиоль, Фунес-Мори, Педраса - Чуквезе (Мой Гомес, 70), Капу (Ниньо, 84), Парехо (Коклен, 70), Тригейрос - Жерар Морено, Алькасер (Пино, 84)

Предупреждения: Ману Гарсия, 69, Эдгар Мендес, 74 - Педраса, 63

Очень равная игра, которая, однако, едва не завершилась победой "Эльче". Ему не хватило каких-то пяти минут.

Хозяева открыли счет в единственной острой контратаке за весь первый тайм - прошел отличный лонгболл на Фиделя, который в быстром отрыве легко съел защитника и отправил мяч под штангу. "Вальядолид" же отыгрался за пять минут до свистка - Оласа лучше всех сориентировался после углового.

По завершении игры игроки "Эльче" не скрывали разочарования. Верду прямо сказал СМИ, что "такая ничья подобна поражению, и вообще надо лучше обороняться". Мы его пониманием: в турнирной таблице "Эльче" лишь 19-й с 27 очками. У "Вальядолида" 17-е место и 28 баллов.

31-й тур Примеры. Эльче. "Мануэль Мартинес Валеро"

"Эльче" - "Вальядолид" - 1:1

Голы: Фидель, 22 - Оласа, 86

"Эльче": Гассанига - Баррахан, Верду, Кальво, Хосема (Мохика, 60) - Моренте (Ригони, 73), Рауль Гути (Хосан, 83), Марконе, Фидель (Луисми, 83) - Бойе, Пере Милья (Виктор Родригес, 73)

"Вальядолид": Масип - Янко (Эрвиас, 76), Бруно, Хоакин Фернандес, Оласа - Плано (Луис Перес, 76), Меса (Мичел, 64), Алькарас, Орельяна (Хота, 64) - Гвардиола, Кодро (Маркос де Соуза, 64)

Предупреждения: Пере Милья, 26, Марконе, 37, Верду, 84, Ригони, 90+1 - Кодро, 12, Хоакин Фернандес, 53, Янко, 67