Примера. Кадис - Реал 0:3. Сливочные вышли на первое место в таблице

Вообще "Кадис" довольно боевитая команда, и неслучайно южане отбирали очки у "Барсы" и побеждали "Реал" в первом круге на "Ди Стефано". Они умеют ставить автобус и контратаковать. Просто сегодня был не их день..

Самое интересное, что большую часть матча на поле была равная игра, без решающего перевеса у "Сливочных". Мадридцы начали матч вяло, позволяли подавать много угловых у своих ворот. Все решил десятиминутный спурт перед перерывом..

Началось все с пенальти за фол Карселена на Винисиусе - Матеу Лаос не колебался, посмотрев ВАР, и мы с ним солидарны. Бензема реализовал вердикт судьи, а уже через три минуты выступил ассистентом, точно набросив мяч на дальнюю штангу, откуда Одриосола просто не мог промазать.

Проходит еще семь минут - и у Бензема уже дубль. Карим остался в гордом одиночестве в чужой вратарской, и Каземиро этим воспользовался, легонько набросив мяч на голову французу.

88 - Karim Benzema ???????? has made 88 assists in @LaLigaEN, becoming the @realmadriden player with the most assists in the competition in the 21st century (Cristiano Ronaldo ????????, 87). Delicatessen. pic.twitter.com/JojpdSFOlc