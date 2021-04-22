Примера. Кадис - Реал 0:3. Сливочные вышли на первое место в таблице

Вообще "Кадис" довольно боевитая команда, и неслучайно южане отбирали очки у "Барсы" и побеждали "Реал" в первом круге на "Ди Стефано". Они умеют ставить автобус и контратаковать. Просто сегодня был не их день..

Самое интересное, что большую часть матча на поле была равная игра, без решающего перевеса у "Сливочных". Мадридцы начали матч вяло, позволяли подавать много угловых у своих ворот. Все решил десятиминутный спурт перед перерывом..

Началось все с пенальти за фол Карселена на Винисиусе - Матеу Лаос не колебался, посмотрев ВАР, и мы с ним солидарны. Бензема реализовал вердикт судьи, а уже через три минуты выступил ассистентом, точно набросив мяч на дальнюю штангу, откуда Одриосола просто не мог промазать.

Проходит еще семь минут - и у Бензема уже дубль. Карим остался в гордом одиночестве в чужой вратарской, и Каземиро этим воспользовался, легонько набросив мяч на голову французу.

88 - Karim Benzema ???????? has made 88 assists in @LaLigaEN, becoming the @realmadriden player with the most assists in the competition in the 21st century (Cristiano Ronaldo ????????, 87). Delicatessen. pic.twitter.com/JojpdSFOlc — OptaJose (@OptaJose) April 21, 2021

Ну и все, на этом матч был закончен. "Кадис" в перерыве поменял сразу четверых игроков, и это помогло южанам кое-как стабилизировать игру. Впрочем, и "Сливочные" не особо рвались забивать еще. Да, был шанс у Родриго, но это так, необязательная программа. Чувствовалось, что и игроков, и Зидана во второй половине интересовал уже не "Кадис", а следующие матчи, перед которыми очень не хотелось получить ненужную травму.

В таблице "Реал" благодаря победе как минимум до завтра догнал по очкам "Атлетико" - у обоих мадридских грандов по 70 баллов, но у "Сливочных" лучше дополнительные показатели. Касательно "Кадиса", то он по-прежнему 13-й с 36 очками.

31-й тур Примеры. Кадис. "Рамон де Карранса"

"Кадис" - "Реал" - 0:3

Голы: Бензема, 30, 40 (с пенальти), Одриосола, 33

"Кадис": Ледесма - Карселен (Акапо, 46), Фали Хименес, Мауро Лопес, Эспино (Алехо, 65) - Сальви (Лосано, 46), Йонссон, Хосе Мари (Кала, 46), Искьердо - Негредо (Шапоньич, 46), Собрино

"Реал": Куртуа - Эдер Милитао, Варан (Карвахаль, 60), Начо - Одриосола (Иско, 61), Бланко, Каземиро, Марсело (Мигель, 74) - Родриго, Бензема (Мариано, 75), Винисиус (Асенсио, 61)

Предупреждения: Сальви, 8, Карселен, 29, Йонссон, 41, Акапо, 90+1 - Варан, 22, Начо, 46, Марсело, 68