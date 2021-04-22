Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Президент Реала: Трансферы Мбаппе и Холанда невозможны без Суперлиги
Вы думали, что Флорентино закончил? Вовсе нет
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес рассказал, что Суперлига может помочь в подписании главных талантов мирового футбола. Также он высказался по поводу продления контрактов с лидерами "сливочных".
"Этим летом не будет больших трансферов. Когда деньги вытекают из богатых клубов в бедные, то страдают все. Трансферы Мбаппе и Холанда невозможны, не только для "Реала", а вообще без Суперлиги".
"Не думаю, что если мы не подпишем Килиана этим летом, то какой-то фанат выстрелит себе в голову. Болельщики знают, что мы делаем все от себя зависящее, а если чего-не происходит, то, значит, это невозможно. В этом году наши доходы уменьшились на 300 миллионов евро".
"Я больше не собираюсь говорить о Рамосе. С Модричем мы давно договорились о новом контракте. Мы много раз вели переговоры с Серхио, но пока не достигли соглашения. Так складывается ситуация. Я люблю Рамоса как сына, мы об это знаем. Дождемся конца сезона".
Florentino "We have agreed new deal long ago with Modric. But not with Ramos, we have spoken lots of times, but not reached agreement, I don't know why."— Dermot Corrigan (@dermotmcorrigan) April 21, 2021
Популярное сейчас
- "Осталось 4 игры". Шаран - о своем уходе из Александрии
- Миколенко: Те, кто освистывал Луческу, лично мне неинтересны
- Суперлигу покинули ещё трое, финалисты Кубка Украины, назначение Монзуль. Главные новости за 21 апреля
- С шедевром Месси. ВИДЕО, как Барселона разгромила Атлетик в финале Кубка Испании
- Шикарная модель, которая стала судьей в чемпионате Украины и пострадала в дерби Карпат. ФОТО
- Криштиану Роналду представил новую линейку очков собственного бренда СR7. ФОТО