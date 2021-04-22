Президент Реала: Трансферы Мбаппе и Холанда невозможны без Суперлиги

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес рассказал, что Суперлига может помочь в подписании главных талантов мирового футбола. Также он высказался по поводу продления контрактов с лидерами "сливочных".

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"Этим летом не будет больших трансферов. Когда деньги вытекают из богатых клубов в бедные, то страдают все. Трансферы Мбаппе и Холанда невозможны, не только для "Реала", а вообще без Суперлиги".

"Не думаю, что если мы не подпишем Килиана этим летом, то какой-то фанат выстрелит себе в голову. Болельщики знают, что мы делаем все от себя зависящее, а если чего-не происходит, то, значит, это невозможно. В этом году наши доходы уменьшились на 300 миллионов евро".

"Я больше не собираюсь говорить о Рамосе. С Модричем мы давно договорились о новом контракте. Мы много раз вели переговоры с Серхио, но пока не достигли соглашения. Так складывается ситуация. Я люблю Рамоса как сына, мы об это знаем. Дождемся конца сезона".