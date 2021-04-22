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Президент Реала: Трансферы Мбаппе и Холанда невозможны без Суперлиги

Испания
(1 голосов)

Вы думали, что Флорентино закончил? Вовсе нет

Президент Реала: Трансферы Мбаппе и Холанда невозможны без Суперлиги

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес рассказал, что Суперлига может помочь в подписании главных талантов мирового футбола. Также он высказался по поводу продления контрактов с лидерами "сливочных".

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"Этим летом не будет больших трансферов. Когда деньги вытекают из богатых клубов в бедные, то страдают все. Трансферы Мбаппе и Холанда невозможны, не только для "Реала", а вообще без Суперлиги".

"Не думаю, что если мы не подпишем Килиана этим летом, то какой-то фанат выстрелит себе в голову. Болельщики знают, что мы делаем все от себя зависящее, а если чего-не происходит, то, значит, это невозможно. В этом году наши доходы уменьшились на 300 миллионов евро".

"Я больше не собираюсь говорить о Рамосе. С Модричем мы давно договорились о новом контракте. Мы много раз вели переговоры с Серхио, но пока не достигли соглашения. Так складывается ситуация. Я люблю Рамоса как сына, мы об это знаем. Дождемся конца сезона".

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В статье: Серхио Рамос Лука Модрич Флорентино Перес Реал (Мадрид) Суперлига Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд
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Источник:
Goal.com

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Комментарии (8)
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metall5291 (Kharkiv)
22.04.2021 в 12:59
Да и .... с ними, если невозможны. Перес, спускайся на землю. А то, по большому счету, тюрьма уже заждалась, и не только его одного. Но его в первую очередь.
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Dimka26 (Чернигов)
22.04.2021 в 12:52
Ну так пусть меняет вектор развития. Рано или поздно потолок суммы трансферов достиг бы максимума. не могут цены на футболистов расти быстрее.чем ввп любой любой развивающиеся страны. Пускай наигрывает молодежь. Вон Барселона в 09 году распродала своих звезд и сделала ставку на воспитанников - и как итог - получила невероятную команду конца 00-х и начала 10-х.
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+1
0
тутти-10 (Сумська область)
22.04.2021 в 12:31
Да ты я вижу, холоп, не уймешься!
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+1
0
football_soccer (Украина)
22.04.2021 в 12:24
А шо, ссыкотно выходить играть против грозных Кадиса и Осасуны без игроков за пол миллиарда долларов? та шо там кадис.Реал с Атлетико от аматоров по самые помидоры получил в кубке. И уже не первый раз.
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+1
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
22.04.2021 в 12:20
Молодежь воспитывай, а не со всего мира сливки собирай!
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+2
0
alexfc (Киев)
22.04.2021 в 12:19
Больших клубов не бывает без маленьких клубов. Только на фоне маленьких клубов они большие. А если этих суперлиговских исключить отовсюду, чтоб они только в своей суперлиге сидели. То очень быстро все и так затухнет. Клубы из больших станут маленькими, футболисты разбегутся и т.д.
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aleks68
22.04.2021 в 12:17
денег на трансферы нет.одни долги.хотел нажиться на суперлиге.не вышло.гнать из футбола поганой метлой
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Litb@rski (Кёльн)
22.04.2021 в 12:14
Только о своих бабках думает,на футбол он положил большой и толстый
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