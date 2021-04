Президент Реала: Трансферы Мбаппе и Холанда невозможны без Суперлиги

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес рассказал, что Суперлига может помочь в подписании главных талантов мирового футбола. Также он высказался по поводу продления контрактов с лидерами "сливочных".

Florentino "We have agreed new deal long ago with Modric. But not with Ramos, we have spoken lots of times, but not reached agreement, I don't know why."