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"Футбол для болельщиков. УЕФА – мафия". Фанаты Реала выступили против Суперлиги под Бернабеу
Представители ультрас испанского клуба высказали свое мнение касательно нового турнира
Фото: FondoSur
Представители ультрас мадридского "Реала" высказали свое мнение возле стадиона "Сантьяго Бернабеу" по поводу Суперлиги и участия испанского клуба в этом турнире.
"Суперлига НЕТ! Футбол для болельщиков. УЕФА - мафия", - написано на банерах.
Напомним, что в Суперлиге остались мадридский "Реал", Барселона" и Ювентус".
¡Antes, ahora y siempre contra el fútbol negocio!#UltrasSur #SuperLigaNO #ElFútbolEsDeLosAficionados #UefaMafia pic.twitter.com/hyUKqzg6mx— ULTRAS SUR (@FondoSur_1980) April 21, 2021
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Источник:Twitter
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Michael-K (Івано-Франківськ)
22.04.2021 в 16:21
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