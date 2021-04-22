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"Футбол для болельщиков. УЕФА – мафия". Фанаты Реала выступили против Суперлиги под Бернабеу

Испания
(1 голосов)

Представители ультрас испанского клуба высказали свое мнение касательно нового турнира

"Футбол для болельщиков. УЕФА – мафия". Фанаты Реала выступили против Суперлиги под Бернабеу

Фото: FondoSur

Новина українською

Представители ультрас мадридского "Реала" высказали свое мнение возле стадиона "Сантьяго Бернабеу" по поводу Суперлиги и участия испанского клуба в этом турнире.

"Суперлига НЕТ! Футбол для болельщиков. УЕФА - мафия", - написано на банерах.

Напомним, что в Суперлиге остались мадридский "Реал", Барселона" и Ювентус".

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В статье: Реал (Мадрид) Суперлига Суперлига УЕФА
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Комментарии (1)
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Michael-K (Івано-Франківськ)
22.04.2021 в 16:21
Вау! Респект! Молодці!
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