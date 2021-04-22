Президент УЕФА: Барселона разочаровала меня меньше остальных

Президент УЕФА Александер Чеферин заступился за главу "Барселоны" Жоана Лапорта, несмотря на то что клуб вступил в Европейскую Суперлигу.

"В какой-то степени меня разочаровали все, но "Барселона", наверное, меньше остальных. Они совсем недавно избрали Лапорта президентом, и я говорил с ним два или три раза. Он находился под большим давлением из-за финансового положения клуба. Оно досталось Лапорту от предыдущего руководства. Он не виноват в том, что ситуация сложилась таким образом. Очевидно, Лапорта был под давлением, но как способный переговорщик нашёл выход", — приводит слова Чеферина Marca.

Напомним, в Суперлиге также должны были участвовать "Реал", "Атлетико", "Ювентус", "Интер", "Милан", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Челси", "Арсенал" и "Тоттенхэм Хотспур".