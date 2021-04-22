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Президент УЕФА: Барселона разочаровала меня меньше остальных

Испания
(1 голосов)

По его мнению президент каталонцев находился под давлением

Президент УЕФА: Барселона разочаровала меня меньше остальных

Новина українською

Президент УЕФА Александер Чеферин заступился за главу "Барселоны" Жоана Лапорта, несмотря на то что клуб вступил в Европейскую Суперлигу.

"В какой-то степени меня разочаровали все, но "Барселона", наверное, меньше остальных. Они совсем недавно избрали Лапорта президентом, и я говорил с ним два или три раза. Он находился под большим давлением из-за финансового положения клуба. Оно досталось Лапорту от предыдущего руководства. Он не виноват в том, что ситуация сложилась таким образом. Очевидно, Лапорта был под давлением, но как способный переговорщик нашёл выход", — приводит слова Чеферина Marca.

Напомним, в Суперлиге также должны были участвовать "Реал", "Атлетико", "Ювентус", "Интер", "Милан", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Челси", "Арсенал" и "Тоттенхэм Хотспур".

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В статье: УЕФА Жоан Лапорта Барселона Александер Чеферин
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Комментарии (8)
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oda1979 (Запорожье)
22.04.2021 в 18:31
Хватит кормить Испанию и Реал!!! Каталонцы на баррикады! На борьбу с испанской нечистью! Да здравствует независимость. Клянёмся после этого купить Мбаппе , Халанда и ещё несколько. Рот фронт!
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MES QUE UN CLUB
22.04.2021 в 17:50
Ураааа, не виноватые мы
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Dr. House (Поділля)
22.04.2021 в 17:54
Он сам пришёл!!!
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Spokoyno (Киев)
22.04.2021 в 17:50
Ну так, коли ти прийняв клуб з великим дефіцитом можна повірити і у казки, проте "Дармовий сир лише у ГОСПОДАРЧОМУ відділі!" і за своє проступки треба відповідати!
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Dr. House (Поділля)
22.04.2021 в 17:53
Тобто Барсу спеціяльно довели до стану банкрута, а тепер всім світом треба витягати її з болота, бо це Барса?))). ФКБ і Лапорта - це таке саме гівняне гівно як і Перес із Реалом.
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Dimka26 (Чернигов)
22.04.2021 в 18:07
Когда ты принимаешь клуб с дефицитом - первое чтто нужно делать - это разгружать бюджетную ведомость. И переходить в режим экономии, делая ставку на своих воспитанников, как это было в кризис 08 года, где распродали топовых своих Роналдиньо, Деку, ЭтО и других.
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MES QUE UN CLUB
22.04.2021 в 18:22
Димка, на следующих президентских выборах буду голосовать за тебя. ))
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Dr. House (Поділля)
22.04.2021 в 17:50
Ну да, надо скинуться Барсе, а потом понять и простить, ведь Лапорта ни в чём не виноват. Как Рафик
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