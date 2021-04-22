Барселона теряет Дембеле на ближайший матч

Вингер "Барселоны" Усман Дембеле не сможет сыграть в ближайшем туре Ла Лиги. Об этом передает официальный сайт клуба.

По их данным, француз точно не сыграет в матче против "Хетафе", который пройдет на этих выходных. Также пока неизвестно, когда Усман сможет приступить к тренировкам.

❗ COMUNICAT MÈDIC | @Dembouz té unes molèsties al pubis i és baixa per al #BarçaGetafe. La seva evolució en marcarà la disponibilitat



???? https://t.co/GoiHOuBelI pic.twitter.com/edBTBM1ijb — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) April 22, 2021

В текущем сезоне Дембеле смог провести 38 матчей, в которых отметился десять раз.