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Барселона теряет Дембеле на ближайший матч

Испания
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Сроки восстановления не называются

Барселона теряет Дембеле на ближайший матч

Фото: L'Équipe/Автор - Бенджамин Кремель

UA-Футбол
Новина українською

Вингер "Барселоны" Усман Дембеле не сможет сыграть в ближайшем туре Ла Лиги. Об этом передает официальный сайт клуба.

По их данным, француз точно не сыграет в матче против "Хетафе", который пройдет на этих выходных. Также пока неизвестно, когда Усман сможет приступить к тренировкам.

В текущем сезоне Дембеле смог провести 38 матчей, в которых отметился десять раз.

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В статье: Барселона Усман Дембеле
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