Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона теряет Дембеле на ближайший матч
Сроки восстановления не называются
Фото: L'Équipe/Автор - Бенджамин Кремель
Вингер "Барселоны" Усман Дембеле не сможет сыграть в ближайшем туре Ла Лиги. Об этом передает официальный сайт клуба.
По их данным, француз точно не сыграет в матче против "Хетафе", который пройдет на этих выходных. Также пока неизвестно, когда Усман сможет приступить к тренировкам.
❗ COMUNICAT MÈDIC | @Dembouz té unes molèsties al pubis i és baixa per al #BarçaGetafe. La seva evolució en marcarà la disponibilitat— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) April 22, 2021
???? https://t.co/GoiHOuBelI pic.twitter.com/edBTBM1ijb
В текущем сезоне Дембеле смог провести 38 матчей, в которых отметился десять раз.
Популярное сейчас
- Источник: Стал известен претендент на пост главного тренера Александрии
- Ярославский: Металл - специальный проект под возврат Металлиста
- СМИ: Каштру покинет Шахтер и может продолжить карьеру в Катаре
- Официально. 12 европейских клубов объявили о создании Суперлиги
- Шикарная модель, которая стала судьей в чемпионате Украины и пострадала в дерби Карпат. ФОТО
- Криштиану Роналду представил новую линейку очков собственного бренда СR7. ФОТО