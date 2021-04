Примера. Атлетико - Уэска 2:0. Матрасники легко вернули себе лидерство

Недолго музыка играла на переживающем реконструкцию "Бернабеу". "Реал" продержался во главе таблицы всего сутки, ведь "Атлетико" взял свое в матче против "Уэски".

По сути, у андердога был только один реально голевой шанс за 90 минут - на самом старте игры Сиовас в борьбе пробил с близкого расстояния после навеса со штрафного, но попал в Облака.

Больше гости так ничего и не создали, да и в обороне не впечатлили, слишком часто оставляя без помощи своего вратаря Альваро Фернандеса. В первом тайме его с удобной позиции неудачно расстреливал Эррера; затем голкипер выдал двойной сэйв после выстрелов Карраско и Сауля в упор.

Гол, который под занавес тайма изящно забил Корреа, убрав на замахе сразу двоих, был ожидаем и логичен - к этому все шло.

3 - Yannick Carrasco has scored in three consecutive games for @atletienglish for the first time ever (3 goals) after 169 games played in all competitions. Vital. pic.twitter.com/BNe0mwwkS0