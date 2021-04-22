Примера. Атлетико - Уэска 2:0. Матрасники легко вернули себе лидерство

Недолго музыка играла на переживающем реконструкцию "Бернабеу". "Реал" продержался во главе таблицы всего сутки, ведь "Атлетико" взял свое в матче против "Уэски".

По сути, у андердога был только один реально голевой шанс за 90 минут - на самом старте игры Сиовас в борьбе пробил с близкого расстояния после навеса со штрафного, но попал в Облака.

Больше гости так ничего и не создали, да и в обороне не впечатлили, слишком часто оставляя без помощи своего вратаря Альваро Фернандеса. В первом тайме его с удобной позиции неудачно расстреливал Эррера; затем голкипер выдал двойной сэйв после выстрелов Карраско и Сауля в упор.

Гол, который под занавес тайма изящно забил Корреа, убрав на замахе сразу двоих, был ожидаем и логичен - к этому все шло.

3 - Yannick Carrasco has scored in three consecutive games for @atletienglish for the first time ever (3 goals) after 169 games played in all competitions. Vital. pic.twitter.com/BNe0mwwkS0 — OptaJose (@OptaJose) April 22, 2021

Начало второй половины не явило ничего нового. "Атлетико" продолжал терзать оборону "Уэски". Дважды подряд чудом не отличился Коке; были и другие шансы, так что в итоге Фернандес остановился на отметке в 8 сэйвов. Герой, не иначе.

Жаль, партнеры его не поддержали. На 80-й минуте Сиовас и подавно подарил мяч Льоренте прямо на границе штрафной, выведя того на ворота. Маркос жадиной никогда не был и откатил на пустые Карраско - 2:0.

Похоже, близость конкурентов вернула "Матрасников" к жизни. Теперь у них 73 очка, и это чистое первое место в таблице. Касательно "Уэски", то она по итогам тура вернулась в зону вылета с 27 баллами.

31-й тур Примеры. Мадрид. "Ванда Метрополитано"

"Атлетико" - "Уэска" - 2:0

Голы: Корреа, 39, Карраско, 80

"Атлетико": Облак - Триппьер, Савич, Хименес, Ренан Лоди (Витоло, 87) - Коке, Эррера (Дембеле, 76), Сауль (Фелипе, 87) - Льоренте, Корреа, Карраско (Кондобья, 84)

"Уэска": Альваро Фернандес - Инсуа (Борха, 85), Пулидо, Сиовас - Микель Рико, Думбия, Москера (Галан, 63), Эскриче, Серхио Гомес (Педро Лопес, 85) - Окадзаки (Феррейро, 63), Рафа Мир (Сандро Рамирес, 63)

Предупреждения: Хименес, 65, Сауль, 83