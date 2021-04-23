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Перес: Евролига спасла европейский баскетбол. Не понимаю, чем футбол отличается от баскетбола

Испания
(1 голосов)

Президент Реала продолжает отстаивать свое детище

Перес: Евролига спасла европейский баскетбол. Не понимаю, чем футбол отличается от баскетбола

Новина українською

Президент "Реала" и Европейской Суперлиги Флорентино Перес продолжает отстаивать проект нового турнира. Так, функционер провел параллель между Суперлигой и баскетбольной Евролигой, которая успешно существует уже около 20 лет.

"В баскетболе это давно стало нормальным положением вещей. Чемпионат Испании проводится параллельно с Евролигой, и ничего плохого не происходит.

Евролига была создана клубами из Греции, Турции, России. У "Баварии" есть также баскетбольная команда, и она участвует в Евролиге.

Поэтому я говорю, в чём проблема? Футбол отличается чем-то от баскетбола, или я чего-то не понимаю? Это важно: в баскетболе такая лига была создана, и люди не жалуются. Евролига спасла европейский баскетбол", — приводит слова Переса Eurohoops.

Напомним, проект Европейской Суперлиги подразумевал под собой создание одной лиги, в которой будут играть 20 лучших клубов Европы.

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В статье: Флорентино Перес Реал (Мадрид) Суперлига
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Комментарии (2)
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Dr. House (Поділля)
23.04.2021 в 00:54
Я вот тоже не знаю, как объяснить Пересу Всемогущему, чем отличается баскетбол от футбола... Вроде всё похоже...)))
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янковский ян (Запорожье)
23.04.2021 в 00:53
Просто потому что в отличии от других видов спорта футбол спасать ненадо
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