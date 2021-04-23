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Перес: Евролига спасла европейский баскетбол. Не понимаю, чем футбол отличается от баскетбола
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Президент "
"В баскетболе это давно стало нормальным положением вещей. Чемпионат Испании проводится параллельно с Евролигой, и ничего плохого не происходит.
Евролига была создана клубами из Греции, Турции, России. У "Баварии" есть также баскетбольная команда, и она участвует в Евролиге.
Поэтому я говорю, в чём проблема? Футбол отличается чем-то от баскетбола, или я чего-то не понимаю? Это важно: в баскетболе такая лига была создана, и люди не жалуются. Евролига спасла европейский баскетбол", — приводит слова Переса Eurohoops.
Напомним, проект Европейской Суперлиги подразумевал под собой создание одной лиги, в которой будут играть 20 лучших клубов Европы.
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